"Я не была дурой": Моника Левински рассказала о скандальном романе с Биллом Клинтоном

Американская телевизионная личность Моника Левински рассказала о своем романе с 42-м президентом США Биллом Клинтоном, отношения с которым стали общественным достоянием.

Related video

В подкасте Элизабет Дэй How To Fail женщина призналась, что действительно любила политика. Впрочем, она четко подчеркнула: эти отношения были злоупотреблением властью.

"Это была любовь молодой женщины 22-24 лет. Я думаю, что там была какая-то шутливость и всевозможные другие вещи, но именно так я это тогда видел. Я думаю, что это также было злоупотреблением властью", — считает Моника Левински.

Бывшая стажерка Белого дома отметила, что ее заставили сыграть роль наивной девочки на высокой должности, хотя на самом деле она уже имела серьезный профессиональный опыт еще до начала отношений с Клинтоном.

Моника Левински Фото: скриншот

"Моей первой работой после колледжа была работа в Белом доме. Я не думаю, что это та траектория, о которой кто-то думает, что через 10-12 лет этот человек не сможет получить работу. Затем я также работала в Пентагоне и путешествовала по миру со своим боссом, который является пресс-секретарем Пентагона, и мы путешествовали с министром обороны. Я ни в коем случае не гений, я ни в коем случае не собираюсь быть лучшей, но я не была дурой. Я не была тупой девочкой. Так меня изображали, и это было большой борьбой для меня, чтобы справиться с этим", — отметила Моника.

Общественная деятельница также добавила, что нарратив о ее "нелепости" навязывался не только мужчинами, но и другими женщинами, в частности, под влиянием публичной линии администрации Белого дома.

Кто такая Моника Левински

Моника Левински — американская общественная деятельница, писательница и активистка, наиболее известная благодаря скандальному роману с президентом США Биллом Клинтоном в середине 1990-х. Она была стажером в Белом доме в 1995-1996 годах, где начала отношения с Клинтоном. Ее образ стал одним из первых случаев "цифрового линчевания" — женщина пережила жесткую травлю, буллинг, издевательства, даже мысли о суициде.

Моника доверилась подруге Линди Трипп и рассказала ей о романе с президентом США. Тайно записав эти разговоры, Трипп передала записи прокурору Кеннету Старру, который уже расследовал дела вокруг Клинтона.

Моника Левински Фото: Скриншот

После публичных возражений Клинтон вынужден был публично признаться в отношениях с Левински. В обращении к нации признал, что "ввел в заблуждение" общество и свою семью. В декабре 1998 года Палата представителей объявила импичмент Клинтону за лжесвидетельство и препятствование правосудию. Но Сенат не поддержал это, и тот остался в должности.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Моника Левински стала звездой гламурной кампании экологического дома моды Reformation "У тебя есть сила".

Бывшая стажерка Белого дома призналась, что до сих пор сожалеет о содеянном в 1990-ых.

Кроме того, в 2021 году на экраны вышел третий сезон "Американской истории преступлений", в котором рассказывалась история отношений Левински и Клинтона.