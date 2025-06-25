"Я не була дурепою": Моніка Левінскі розповіла про скандальний роман з Біллом Клінтоном

Американська телевізійна особистість Моніка Левінскі розповіла про свій роман із 42-м президентом США Біллом Клінтоном, стосунки з яким стали суспільним надбанням.

Related video

У подкасті Елізабет Дей How To Fail жінка зізналася, що справді кохала політика. Втім вона чітко наголосила: ці стосунки були зловживанням владою.

"Це було кохання молодої жінки 22–24 років. Я думаю, що там була якась жартівливість та всілякі інші речі, але саме так я це тоді бачив. Я думаю, що це також було зловживанням владою", — вважає Моніка Левінскі.

Колишня стажерка Білого дому наголосила, що її змусили зіграти роль наївної дівчинки на високій посаді, хоча насправді вона вже мала серйозний професійний досвід ще до початку стосунків з Клінтоном.

Моніка Левінскі Фото: скріншот

"Моєю першою роботою після коледжу була робота в Білому домі. Я не думаю, що це та траєкторія, про яку хтось думає, що через 10-12 років ця людина не зможе отримати роботу. Потім я також працювала у Пентагоні і подорожувала світом зі своїм босом, який є прессекретарем Пентагону, і ми подорожували з міністром оборони. Я в жодному разі не геній, я в жодному разі не збираюся бути найкращою, але я не була дурепою. Я не була тупою дівчинкою. Так мене зображували, і це було великою боротьбою для мене, щоб впоратися з цим", — зазначила Моніка.

Громадська діячка також додала, що наратив про її "безглуздість" нав'язувався не лише чоловіками, а й іншими жінками, зокрема, під впливом публічної лінії адміністрації Білого дому.

Хто така Моніка Левінскі

Моніка Левінскі — американська громадська діячка, письменниця та активістка, найбільш відома завдяки скандальному роману з президентом США Біллом Клінтоном у середині 1990‑х. Вона була стажеркою в Білому домі в 1995–1996 роках, де почала стосунки з Клінтоном. Її образ став одним з перших випадків "цифрового лінчування" — жінка пережила жорстку травлю, булінг, знущання, навіть думки про суїцид.

Моніка довірилася подрузі Лінді Тріпп і розповіла їй про роман з президентом США. Таємно записавши ці розмови, Тріпп передала записи прокурору Кеннету Старру, який вже розслідував справи навколо Клінтона.

Моніка Левінскі Фото: Скриншот

Після публічних заперечень Клінтон змушений був публічно зізнатися у стосунках з Левінскі. У зверненні до нації визнав, що "ввів в оману" суспільство та свою родину. У грудні 1998 року Палата представників оголосила імпічмент Клінтону за лжесвідчення і перешкоджання правосуддю. Але Сенат не підтримав це, і той залишився на посаді.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Моніка Левінські стала зіркою гламурної кампанії екологічного будинку моди Reformation "У тебе є сила".

Колишня стажерка Білого дому зізналася, що до сих пір шкодує про скоєне в 1990-их.

Крім того, 2021 року на екрани вийшов третій сезон "Американської історії злочинів", у якому розповідали історію стосунків Левінські та Клінтона.