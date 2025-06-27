Женщина вышла замуж за "мужчину-клона" любимого актера, в которого была влюблена (фото)

30-летняя Келси Уиллмотт из Уэльса, Великобритания, осуществила свою мечту, выйдя замуж за мужчину, который невероятно похож на ее любимого шотландского актера — Мартина Компстона из сериала Line of Duty. Пара познакомилась в приложении для знакомств Bumble в 2021 году.

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Когда Кэлси наткнулась на профиль Аррона Уиллмотта и сразу сделала свайп вправо. Ее привлекли темные волосы, борода и четкие черты лица мужчины, пишет The Sun.

Сначала женщина не осознавала, насколько ее новый знакомый похож на актера, но через несколько недель после начала отношений до нее дошло, почему она сразу почувствовала влечение к 31-летнему Аррону. "Я сказала: "Ты действительно похож на Мартина Компстона". Когда это заметишь впервые, то больше не можешь игнорировать", — призналась Кэлси.

Мартин Компстон из сериала Line of Duty Фото: BBC

Сходство замечают все

Родственники и друзья Кэлси также заметили поразительное сходство. "Моя тетя сказала: "Он выглядит точно так же, как тот мужчина из сериала Line of Duty'", — вспоминает невеста.

После трех с половиной лет отношений пара обручилась, а 2 мая поженились в загородном поместье в Сомерсете. Кэлси говорит, что в тот день осуществилась ее мечта. "Когда я шла к алтарю, это было сюрреалистично как сказка. Все то, о чем ты фантазируешь в молодости. Мои мечты осуществились", — поделилась впечатлениями невеста.

Кэлси Уиллмотт с мужем Фото: Kelsey Willmott

Сходство мужчины с актером замечают не только близкие. Его ежедневно останавливают на улице незнакомцы, преимущественно женщины, чтобы сфотографироваться, ведь принимают за звезду.

Реакция самого клона

Сам Аррон относится к этому спокойно, ведь также является фанатом сериала. "Я люблю Line of Duty, поэтому это довольно круто. Меня не беспокоят сравнения, но я немного выше его, слава Богу", — шутит 31-летний мужчина.

Когда Кэлси поделилась видео с фотографиями своего возлюбленного рядом со звездой популярного сериала в TikTok, ее пост собрал более 300 тысяч просмотров. Пользователи были поражены сходством.

"Это очень плохая игра в "найди отличия", потому что я не могу их найти", — написал один из комментаторов.

"Как будто "скопировали и вставили", — добавил другой пользователь.

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