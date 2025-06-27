Жінка вийшла заміж за "чоловіка-клона" улюбленого актора, в якого була закохана (фото)

30-річна Келсі Віллмотт з Уельсу, Велика Британія, здійснила свою мрію, вийшовши заміж за чоловіка, який неймовірно схожий на її улюбленого шотландського актора — Мартіна Компстона з серіалу Line of Duty. Пара познайомилася в застосунку для знайомств Bumble у 2021 році.

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Коли Келсі натрапила на профіль Аррона Віллмотта, то одразу зробила свайп вправо. Її привабило темне волосся, борода та чіткі риси обличчя чоловіка, пише The Sun.

Спочатку жінка не усвідомлювала, наскільки її новий знайомий схожий на актора, але через кілька тижнів після початку стосунків до неї дійшло, чому вона одразу відчула потяг до 31-річного Аррона. "Я сказала: "Ти справді схожий на Мартіна Компстона". Коли це помітиш вперше, то більше не можеш ігнорувати", — зізналася Келсі.

Мартін Компстон з серіалу Line of Duty Фото: BBC

Схожість помічають усі

Родичі та друзі Келсі також помітили разючу схожість. "Моя тітка сказала: "Він виглядає точно так само, як той чоловік з серіалу Line of Duty'", — згадує наречена.

Після трьох з половиною років стосунків пара заручилася, а 2 травня одружилися в заміському маєтку в Сомерсеті. Келсі каже, що того дня здійснилась її мрія. "Коли я йшла до вівтаря, це було сюрреалістично як казка. Усе те, про що ти фантазуєш в молодості. Мої мрії здійснилися", — поділилася враженнями наречена.

Келсі Віллмотт з чоловіком Фото: Kelsey Willmott

Схожість чоловіка з актором помічають не лише близькі. Його щодня зупиняють на вулиці незнайомці, переважно жінки, щоб сфотографуватися, адже приймають за зірку.

Реакція самого клона

Сам Аррон ставиться до цього спокійно, адже також є фанатом серіалу. "Я люблю Line of Duty, тому це досить круто. Мене не турбують порівняння, але я трохи вищий за нього, слава Богу", — жартує 31-річний чоловік.

Коли Келсі поділилася відео з фотографіями свого коханого поруч із зіркою популярного серіалу в TikTok, її пост зібрав понад 300 тисяч переглядів. Користувачі були вражені схожістю.

"Це дуже погана гра у "знайди відмінності", бо я не можу їх знайти", — написав один з коментаторів.

"Наче "скопіювали й вставили", — додав інший користувач.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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