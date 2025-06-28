Учительница бросила все и открыла отель в селе, где "вино стоит всего 1 евро за бутылку" (фото)

50-летняя Никола Гловер из Кембриджшира, Великобритания, кардинально изменила свою жизнь. Она бросила работу учительницы и переехала в тихую французскую деревню, где открыла собственный отель.

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Никола работала учительницей начальной школы в течение 14 лет, но постоянный стресс от "дедлайнов" и ипотеки заставили ее переосмыслить свою жизнь, особенно после развода в 2020 году.

Работала в школе в течение 14 лет

"Я переоценивала свою жизнь и то, что хочу делать. Была счастлива в своей преподавательской работе, на которой проработала 14 лет. Очень нервничала. Работала сумасшедшее количество часов с задачами, которые порой казались невозможными", — рассказывает Никола, она описывает свою тогдашнюю жизнь как "бег в колесе".

Никола Гловер со своим мужем Фото: Nicola Glover

Судьба свела ее с Питом, 58-летним водителем грузовика из Кента. Они начали переписываться в Facebook-группе для людей, которые рассматривают переезд во Францию. Оба устали от суеты и мечтали о спокойной сельской жизни.

В апреле 2023 года пара приобрела коттедж XIX века с пятью спальнями в селе Афье за 175 тысяч евро. Позже они превратили помещение в уютный отель.

Изменила стиль жизни

Гловер подчеркивает кардинальные различия в подходе к стилю жизни: "Я думаю, французы придают большее значение свободному времени. Это не только работа. Как только мы возвращаемся в Великобританию, то чувствуем стресс. Кажется, все спешат. Во Франции ритм жизни совсем другой — все очень замедленно".

Пара поженилась в сентябре 2024 года и теперь имеет гораздо больше времени друг для друга: "Мы играем в гольф, ходим на прогулки, исследуем местность и вместе готовим".

Пара теперь очень счастлива Фото: Nicola Glover

Несмотря на то, что Никола скучает по своим дочерям-близняшкам, которые учатся в университете в Великобритании, она не может представить возвращение к прежней жизни.

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