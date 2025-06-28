Вчителька покинула все й відкрила готель у селі, де "вино коштує лише 1 євро за пляшку" (фото)

50-річна Нікола Гловер з Кембриджширу, Велика Британія, кардинально змінила своє життя. Вона покинула роботу вчительки та переїхала до тихого французького села, де відкрила власний готель.

Related video

Жінка розповіла про перехід від стресового життя до повної ідилії з природою серед замків та мальовничих пейзажів. Про її історію написав таблоїд The Sun.

Нікола працювала вчителькою початкової школи упродовж 14 років, але постійний стрес від "дедлайнів" та іпотеки змусили її переосмислити своє життя, особливо після розлучення у 2020 році.

Працювала в школі протягом 14 років

"Я переоцінювала своє життя та те, що хочу робити. Була щаслива у своїй викладацькій роботі, на якій пропрацювала 14 років. Дуже нервувала. Працювала божевільну кількість годин із завданнями, які часом здавалися неможливими", — розповідає Нікола, яка описувала своє тодішнє життя як "біг у колесі".

Нікола Гловер зі своїм чоловіком Фото: Nicola Glover

Доля звела її з Пітом, 58-річним водієм вантажівки з Кенту. Вони почали листуватися у Facebook-групі для людей, які розглядають переїзд до Франції. Обидва втомилися від метушні й мріяли про спокійне сільське життя.

У квітні 2023 року пара придбала котедж XIX століття з п'ятьма спальнями у селі Аф'є за 175 тисяч євро. Згодом вони перетворили помешкання на затишний готель.

Змінила стилю життя

Гловер підкреслює кардинальні відмінності у підході до стилю життя: "Я думаю, французи надають більше значення вільному часу. Це не тільки робота. Щойно ми повертаємося до Великої Британії, то відчуваємо стрес. Здається, всі поспішають. У Франції ритм життя зовсім інший — все дуже сповільнено".

Пара одружилася у вересні 2024 року і тепер має набагато більше часу один для одного: "Ми граємо в гольф, ходимо на прогулянки, досліджуємо місцевість і разом готуємо".

Пара тепер дуже щаслива Фото: Nicola Glover

Попри те, що Нікола сумує за своїми дочками-близнючками, які навчаються в університеті у Великій Британії, вона не може уявити повернення до попереднього життя.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Американська туристка Ніколь Арена прославилась у мережі після того, як їй відмовили у доступі до атракціону в парку розваг через надто відвертий одяг.

Блогерка Діана Суворова, відома як "королева бюджетної косметики", провела відпустку на круїзному лайнері MSC Euribia і поділилася яскравими враженнями зі своїми підписниками.

А британська журналістка Лейла Ніколсон описала свій складний переліт на Ібіцу, що обернувся справжнім скандалом через неадекватну поведінку деяких пасажирів.