"Моя благотворительность закончилась": Илона Гвоздева поскандалила с подписчицей (фото)

Украинская танцовщица и хореограф Илона Гвоздева поскандалила со своей подписчицей в Instagram, которая сделала замечание, что звезды не должны просить обычных людей скидываться на сборы.

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Отныне Гвоздева не будет больше публиковать какие-либо сборы о помощи, а ее страница в Instagram станет "пространством для вдохновения, мотивации и удовольствия", сообщила танцовщица в посте.

Гвоздева сообщила у себя в stories, что с сегодняшнего дня ее "благотворительность" закончилась. Она не будет больше распространять и публиковать информацию о сборе средств или подписи петиций.

Гвоздева возмутилась из-за хейта подписчиков Фото: Скріншот

Все это из-за хейта подписчиков под одним из ее сообщений, где ее обвинили в частых обращениях к простым людям о помощи, а взамен посоветовали "скинуться звездам" самостоятельно.

После этого танцовщица решила публично "посрамить" одну из своей подписчиц и заявила, что больше не позволит подобные комментарии ни в свою сторону, ни в сторону близких ей людей. Она также предостерегла, что каждую такую "героиню" будет освещать у себя на странице.

"Ставить на место — это не агрессия. Это здоровые границы", — отметила известная танцовщица.

Впоследствии звезда решила удалить свой пост Фото: РБК-Украина

Однако на момент выхода этой новости, Илона Гвоздева удалила это сообщение и взамен написала новое, где сообщила, что прекращает публичную благотворительную деятельность.

Илона Гвоздева сообщила, что больше не будет публиковать информацию о каких-либо собраниях

Позже у себя в stories звезда показала переписку с подписчицей, комментарий которой и вызвал ее возмущение. Как выяснилось, женщина сразу попросила Гвоздеву удалить сообщение о ней, но сначала Илона не планировала этого делать, однако позже таки изменила свое мнение.

Илона Гвоздева показала переписку с подписчицей

Напомним, недавно Илона Гвоздева прокомментировала информацию о разводе со своим мужем Иваном Хомячуком, с которым прожила 10 лет. Звезда заявила, что они с мужем до сих пор живут вместе, воспитывая двух общих детей. Вместе с тем она подтвердила, что у них были определенные проблемные моменты, но ее сердце до сих пор занято.