"Моя благодійність закінчилась": Ілона Гвоздьова поскандалила з підписницею (фото)
Українська танцівниця та хореографка Ілона Гвоздьова поскандалила зі своєю підписницею в Instagram, яка зробила зауваження, що зірки не повинні просити звичайних людей скидатися на збори.
Віднині Гвоздьова не буде більше публікувати будь-які збори про допомогу, а її сторінка в Instagram стане "простором для натхнення, мотивації та задоволення", повідомила танцівниця в пості.
Гвоздьова повідомила в себе в stories, що відсьогодні її "благодійність" закінчилась. Вона не буде більше поширювати і публікувати інформацію про збір коштів чи підпис петицій.
Усе це через хейт підписників під одним із її дописів, де її звинуватили в частих зверненнях до простих людей про допомогу, а натомість порадили "скинутися зіркам" самотужки.
Після цього танцівниця вирішила публічно "осоромити" одну зі своїй підписниць і заявила, що більше не дозволить подібні коментарі ні в свою сторону, ні в сторону близьких їй людей. Вона також застерегла, що кожну таку "героїню" буде висвітлювати в себе на сторінці.
"Ставити на місце — це не агресія. Це здорові кордони", — зазначила відома танцівниця.
Проте на момент виходу цієї новини, Ілона Гвоздьова видалила цей допис і натомість написала новий, де повідомила, що припиняє публічну благодійну діяльність.
Пізніше в себе в stories зірка показала листування з підписницею, коментар якої і викликав її обурення. Як з'ясувалось, жінка одразу попросила Гвоздьову видалити допис про неї, але спочатку Ілона не планувала цього робити, проте пізніше таки змінила свою думку.
Нагадаємо, нещодавно Ілона Гвоздьова прокоментувала інформацію про розлучення зі своїм чоловіком Іваном Хомячуком, з яким прожила 10 років. Зірка заявила, що вони з чоловіком досі живуть разом, виховуючи двох спільних дітей. Разом з тим вона підтвердила, що в них були певні проблемні моменти, але її серце досі зайняте.