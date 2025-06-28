"Моя благодійність закінчилась": Ілона Гвоздьова поскандалила з підписницею (фото)

Українська танцівниця та хореографка Ілона Гвоздьова поскандалила зі своєю підписницею в Instagram, яка зробила зауваження, що зірки не повинні просити звичайних людей скидатися на збори.

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Віднині Гвоздьова не буде більше публікувати будь-які збори про допомогу, а її сторінка в Instagram стане "простором для натхнення, мотивації та задоволення", повідомила танцівниця в пості.

Гвоздьова повідомила в себе в stories, що відсьогодні її "благодійність" закінчилась. Вона не буде більше поширювати і публікувати інформацію про збір коштів чи підпис петицій.

Гвоздьова обурилась через хейт підписників Фото: Скріншот

Усе це через хейт підписників під одним із її дописів, де її звинуватили в частих зверненнях до простих людей про допомогу, а натомість порадили "скинутися зіркам" самотужки.

Після цього танцівниця вирішила публічно "осоромити" одну зі своїй підписниць і заявила, що більше не дозволить подібні коментарі ні в свою сторону, ні в сторону близьких їй людей. Вона також застерегла, що кожну таку "героїню" буде висвітлювати в себе на сторінці.

"Ставити на місце — це не агресія. Це здорові кордони", — зазначила відома танцівниця.

Згодом зірка вирішила видалити свій пост Фото: РБК-Україна

Проте на момент виходу цієї новини, Ілона Гвоздьова видалила цей допис і натомість написала новий, де повідомила, що припиняє публічну благодійну діяльність.

Ілона Гвоздьова повідомила, що більше не публікуватиме інформацію про будь-які збори

Пізніше в себе в stories зірка показала листування з підписницею, коментар якої і викликав її обурення. Як з'ясувалось, жінка одразу попросила Гвоздьову видалити допис про неї, але спочатку Ілона не планувала цього робити, проте пізніше таки змінила свою думку.

Ілона Гвоздьова показала переписку з підписницею

Нагадаємо, нещодавно Ілона Гвоздьова прокоментувала інформацію про розлучення зі своїм чоловіком Іваном Хомячуком, з яким прожила 10 років. Зірка заявила, що вони з чоловіком досі живуть разом, виховуючи двох спільних дітей. Разом з тим вона підтвердила, що в них були певні проблемні моменти, але її серце досі зайняте.