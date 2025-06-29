После обвинений в суррогатном материнстве: Леся Никитюк показалась прямо в роддоме (фото)

Украинская телеведущая Леся Никитюк на фоне обвинений в суррогатном материнстве показала фото из роддома в Киеве. 15 июня она впервые стала мамой.

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Звезду экрана после родов поддерживали жених Дмитрий Бабчук, мама Екатерина Петровна и, вероятно, мама ее возлюбленного, показала она в Instagram.

"Июнь, который запомнится навсегда..." — написала звезда шоу "Хто зверху?".

Леся Никитюк в роддоме Фото: Instagram lesia_nikituk

Более того, Никитюк показала, как ее жених с новорожденным малышом прятался в укрытии во время российского обстрела столицы.

Дмитрий Бабчук с сыном Фото: Instagram lesia_nikituk

Также новоиспеченные родители показались на совместном селфи в зеркале. Таким образом, вероятно, Леся Никитюк ответила на упреки, что якобы сама не рожала, а воспользовалась услугами суррогатной матери, о чем ранее активно заговорили в сети.

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук Фото: Instagram lesia_nikituk

Леся Никитюк родила сына

Звезда украинского телевидения 15 июня родила мальчика в Киеве. Пока его имя не раскрывают публике. Лицо малыша звездная мама также скрывает.

Отцом ребенка стал военный Дмитрий Бабчук. Он сделал предложение телеведущей во время их отдыха в Карпатах в начале 2025 года. Дмитрий — морской пехотинец ВСУ.

О беременности Леся узнала во время съемок фильма "Песики", сделав четыре теста подряд.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Леся Никитюк рассказала, почему пока не хочет брать няню для сына.

Леся Никитюк ответила на обвинения, что она якобы воспользовалась услугами суррогатной матери, а не сама рожала.

Кроме того, Фокус писал о многочисленных поздравлениях Леси Никитюк с рождением первенца от звездных друзей.