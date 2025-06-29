После обвинений в суррогатном материнстве: Леся Никитюк показалась прямо в роддоме (фото)
Украинская телеведущая Леся Никитюк на фоне обвинений в суррогатном материнстве показала фото из роддома в Киеве. 15 июня она впервые стала мамой.
Звезду экрана после родов поддерживали жених Дмитрий Бабчук, мама Екатерина Петровна и, вероятно, мама ее возлюбленного, показала она в Instagram.
"Июнь, который запомнится навсегда..." — написала звезда шоу "Хто зверху?".
Более того, Никитюк показала, как ее жених с новорожденным малышом прятался в укрытии во время российского обстрела столицы.
Также новоиспеченные родители показались на совместном селфи в зеркале. Таким образом, вероятно, Леся Никитюк ответила на упреки, что якобы сама не рожала, а воспользовалась услугами суррогатной матери, о чем ранее активно заговорили в сети.
Леся Никитюк родила сына
Звезда украинского телевидения 15 июня родила мальчика в Киеве. Пока его имя не раскрывают публике. Лицо малыша звездная мама также скрывает.
Отцом ребенка стал военный Дмитрий Бабчук. Он сделал предложение телеведущей во время их отдыха в Карпатах в начале 2025 года. Дмитрий — морской пехотинец ВСУ.
О беременности Леся узнала во время съемок фильма "Песики", сделав четыре теста подряд.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Леся Никитюк рассказала, почему пока не хочет брать няню для сына.
- Леся Никитюк ответила на обвинения, что она якобы воспользовалась услугами суррогатной матери, а не сама рожала.
Кроме того, Фокус писал о многочисленных поздравлениях Леси Никитюк с рождением первенца от звездных друзей.