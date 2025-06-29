Після закидів про сурогатне материнство: Леся Нікітюк показалася прямо в пологовому (фото)

Українська телеведуча Леся Нікітюк на фоні звинувачень у сурогатному материнстві показала фото з пологового в Києві. 15 червня вона вперше стала мамою.

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Зірку екрану після пологів підтримували наречений Дмитро Бабчук, мама Катерина Петрівна та, ймовірно, мама її коханого, показала вона в Instagram.

"Червень, який запамʼятається назавжди…" — написала зірка шоу "Хто зверху?".

Леся Нікітюк у пологовому Фото: Instagram lesia_nikituk

Ба більше, Нікітюк показала, як її наречений з новонародженим малюком ховався в укритті під час російського обстрілу столиці.

Дмитро Бабчук із сином Фото: Instagram lesia_nikituk

Також новоспечені батьки показалися на спільному селфі у дзеркалі. Таким чином, ймовірно, Леся Нікітюк відповіла на закиди, що начебто сама не народжувала, а скористалася послугами сурогатної матері, про що раніше активно заговорили в мережі.

Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук Фото: Instagram lesia_nikituk

Леся Нікітюк народила сина

Зірка українського телебачення 15 червня народила хлопчика в Києві. Поки його імʼя не розкривають публіці. Обличчя малюка зіркова мама також приховує.

Батьком дитини став військовий Дмитро Бабчук. Він освідчився телеведучій під час їхнього відпочинку в Карпатах на початку 2025 року. Дмитро — морський піхотинець ЗСУ.

Про вагітність Леся дізналася під час зйомок фільму "Песики", зробивши чотири тести поспіль.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Леся Нікітюк розповіла, чому наразі не хоче брати няню для сина.

Леся Нікітюк відповіла на звинувачення, що вона начебто скористалася послугами сурогатної матері, а не сама народжувала.

Крім того, Фокус писав про численні привітання Лесі Нікітюк з народженням первістка від зіркових друзів.