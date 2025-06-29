Після закидів про сурогатне материнство: Леся Нікітюк показалася прямо в пологовому (фото)
Українська телеведуча Леся Нікітюк на фоні звинувачень у сурогатному материнстві показала фото з пологового в Києві. 15 червня вона вперше стала мамою.
Зірку екрану після пологів підтримували наречений Дмитро Бабчук, мама Катерина Петрівна та, ймовірно, мама її коханого, показала вона в Instagram.
"Червень, який запамʼятається назавжди…" — написала зірка шоу "Хто зверху?".
Ба більше, Нікітюк показала, як її наречений з новонародженим малюком ховався в укритті під час російського обстрілу столиці.
Також новоспечені батьки показалися на спільному селфі у дзеркалі. Таким чином, ймовірно, Леся Нікітюк відповіла на закиди, що начебто сама не народжувала, а скористалася послугами сурогатної матері, про що раніше активно заговорили в мережі.
Леся Нікітюк народила сина
Зірка українського телебачення 15 червня народила хлопчика в Києві. Поки його імʼя не розкривають публіці. Обличчя малюка зіркова мама також приховує.
Батьком дитини став військовий Дмитро Бабчук. Він освідчився телеведучій під час їхнього відпочинку в Карпатах на початку 2025 року. Дмитро — морський піхотинець ЗСУ.
Про вагітність Леся дізналася під час зйомок фільму "Песики", зробивши чотири тести поспіль.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Леся Нікітюк розповіла, чому наразі не хоче брати няню для сина.
- Леся Нікітюк відповіла на звинувачення, що вона начебто скористалася послугами сурогатної матері, а не сама народжувала.
Крім того, Фокус писав про численні привітання Лесі Нікітюк з народженням первістка від зіркових друзів.