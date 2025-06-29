NYT назвала 100 лучших фильмов XXI века: какая картина возглавила список

Газета The New York Times составила топ лучших фильмов ХХІ века. В него вошли ленты разных жанров, выходившие в прокат после 1 января 2000 года. Составители рейтинга опросили мнение более 500 кинематографистов, звезд и влиятельных киноманов.

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Среди опрошенных были режиссеры-лауреаты премии "Оскар", в частности Педро Альмодавар, София Коппола, Гильермо дель Торо, Барри Дженкинс. Также учли мнение признанных актеров, таких как Джулианна Мур, Майки Мэдисон и Чиветел Эджиофор. Издание опубликовало последнюю часть списка лучших лент ХХІ века и назвало десятку лучших работ.

"Социальная сеть" — 10 место

Лента "Социальная сеть" 2010 года рассказывает биографию Марка Цукерберга — создателя Facebook. Повествование начинается с разрыва отношений мужчины и женщины, а к концу фильма главный герой в исполнении Джесси Айзенберга становится самым одиноким миллиардером в мире. Авторы списка отмечают, что в момент выхода эта картина казалась почти жестокой интерпретацией американской истории успеха.

"Унесенные призраками" — 9 место

Анимационный фильм японского режиссера Хаяо Миядзаки 2001 года в NYT назвали "Алисой в Стране Чудес" нашего времени. В нем девушка Тихиро пытается вернуть человеческий облик своим родителям, превращенным ведьмой в свиней, и выбраться из волшебной бани обратно в мир людей. История насыщена образами японской мифологии и незабываемыми персонажами: от мальчика-дракона Хаку до загадочного духа в маске, которого зовут Безликим.

"Прочь" — 8 место

По сюжету фильма ужасов 2017 года режиссера и сценариста Джордана Пила темнокожий фотограф Крис посещает семью своей белой девушки. Ее мать кажется по-странному внимательной, а отец — неловко подобострастным. В конце концов родители девушки Криса оказываются не теми, за кого себя выдают.

Фильм насыщен едким юмором и нарушает жанровые нормы типичного ужаса, и одновременно остается напряженным триллером, который держит интригу почти до последнего.

"Вечное сияние чистого разума" — 7 место

Фильм 2004 года Мишеля Гондри, снятый по сценарию Чарли Кауфмана, похож на сон, но выходит далеко за пределы обычной романтической комедии. Кейт Уинслет и Джим Керри играют пару, которая после расставания решает стереть память друг о друге. Лента с причудливым нелинейным сюжетом показывает, что даже худшие воспоминания являются частью нашей личности, которую невозможно вычеркнуть.

"Старикам тут не место" — 6 место

Лента братьев Итана и Джоэла Коэнов 2007 года является адаптацией романа Кормака Маккарти о жестокости и неотвратимости судьбы. Фильм нельзя назвать типичным вестерном. Криминальный драматический триллер насыщен длинными фрагментами без музыки и диалогов, а в основе сюжета — противостояние двух мужчин, в котором каждый из них пытается выжить.

"Лунный свет" — 5 место

Драматический фильм Барри Дженкинса 2016 года рассказывает о трех стадиях взросления темнокожего парня по имени Шарон, который чувствует себя изгоем из-за своей ориентации, но не оставляет стремление найти свое место в мире.

"Лунный свет" рассказывает обо всем, что нужно, чтобы сделать вас тем, кем вы есть. Это о красоте и любви, которые случаются на вашем пути, о том, что вы принимаете, а что нет", — отмечают в NYT.

"Любовное настроение" — 4 место

Фильм Вонга Карвая 2021 года повествует о двух супругах, снимающих соседние комнаты в гонконгском здании в 1962 году. Журналист и секретарша узнают об изменах своих партнеров, и общая травма порождает между ними связь — так начинается увлекательный элегический роман.

"Нефть" — 3 место

Лента Пола Томаса Андерсона "Нефть" (дословный перевод оригинального названия — "И будет кровь") 2007 года рассказывает историю американского старателя Дэниеля Плейнвью из 19 века, которого одержимость нефтяным делом толкает на бесчестные поступки. Лента демонстрирует мощную операторскую работу, передающую амбиции главного героя, а также экологические и духовные опустошения, вызванные жаждой богатства.

"Малхолланд драйв" — 2 место

Сказка Дэвида Линча 2001 года рассказывает о закате жизни молодой актрисы с яркими глазами Бетти — эта роль Наоми Уоттс стала ключевой для развития ее карьеры.

Одна из самых мрачных и страшных лент Линча является также одним из лучших фильмов о темной стороне Голливуда, где сны становятся кошмарами. В то же время эта картина является одним из самых автобиографических произведений Линча.

Лучший фильм ХХІ века — "Паразиты"

Южнокорейская драма 2019 года режиссера Пон Чжун Хо рассказывает о социальной пропасти между состоятельными и обездоленными. По сюжету главный герой, едва сводящий концы с концами, устраивается на работу в богатый дом и впоследствии перетаскивает туда всю свою семью. Лента плавно переходит от комедии к социальной сатире.

Пон Чжун Хо на момент выхода фильма в США был фаворитом артхаусного кино, и "Паразиты" собрали несколько "Оскаров", в частности лента победила в категории "Лучший фильм".

"Паразиты" стали лучшим фильмом ХХІ века по версии NYT.

Издание The New York Times начало публиковать топ 100 фильмов XXI века 23 июня, ежедневно публикуя новую часть рейтинга лучших лент. В часть топа со 100-й по 81-ю позицию попали в частности "Гладиатор", "Интерстеллар" и "Властелин колец".

Напомним, 28 июня журналисты BBC представили 9 лучших сериалов, премьера которых запланирована на июль 2025 года.