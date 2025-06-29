NYT назвала 100 лучших фильмов XXI века: какая картина возглавила список
Газета The New York Times составила топ лучших фильмов ХХІ века. В него вошли ленты разных жанров, выходившие в прокат после 1 января 2000 года. Составители рейтинга опросили мнение более 500 кинематографистов, звезд и влиятельных киноманов.
Среди опрошенных были режиссеры-лауреаты премии "Оскар", в частности Педро Альмодавар, София Коппола, Гильермо дель Торо, Барри Дженкинс. Также учли мнение признанных актеров, таких как Джулианна Мур, Майки Мэдисон и Чиветел Эджиофор. Издание опубликовало последнюю часть списка лучших лент ХХІ века и назвало десятку лучших работ.
"Социальная сеть" — 10 место
Лента "Социальная сеть" 2010 года рассказывает биографию Марка Цукерберга — создателя Facebook. Повествование начинается с разрыва отношений мужчины и женщины, а к концу фильма главный герой в исполнении Джесси Айзенберга становится самым одиноким миллиардером в мире. Авторы списка отмечают, что в момент выхода эта картина казалась почти жестокой интерпретацией американской истории успеха.
"Унесенные призраками" — 9 место
Анимационный фильм японского режиссера Хаяо Миядзаки 2001 года в NYT назвали "Алисой в Стране Чудес" нашего времени. В нем девушка Тихиро пытается вернуть человеческий облик своим родителям, превращенным ведьмой в свиней, и выбраться из волшебной бани обратно в мир людей. История насыщена образами японской мифологии и незабываемыми персонажами: от мальчика-дракона Хаку до загадочного духа в маске, которого зовут Безликим.
"Прочь" — 8 место
По сюжету фильма ужасов 2017 года режиссера и сценариста Джордана Пила темнокожий фотограф Крис посещает семью своей белой девушки. Ее мать кажется по-странному внимательной, а отец — неловко подобострастным. В конце концов родители девушки Криса оказываются не теми, за кого себя выдают.
Фильм насыщен едким юмором и нарушает жанровые нормы типичного ужаса, и одновременно остается напряженным триллером, который держит интригу почти до последнего.
"Вечное сияние чистого разума" — 7 место
Фильм 2004 года Мишеля Гондри, снятый по сценарию Чарли Кауфмана, похож на сон, но выходит далеко за пределы обычной романтической комедии. Кейт Уинслет и Джим Керри играют пару, которая после расставания решает стереть память друг о друге. Лента с причудливым нелинейным сюжетом показывает, что даже худшие воспоминания являются частью нашей личности, которую невозможно вычеркнуть.
"Старикам тут не место" — 6 место
Лента братьев Итана и Джоэла Коэнов 2007 года является адаптацией романа Кормака Маккарти о жестокости и неотвратимости судьбы. Фильм нельзя назвать типичным вестерном. Криминальный драматический триллер насыщен длинными фрагментами без музыки и диалогов, а в основе сюжета — противостояние двух мужчин, в котором каждый из них пытается выжить.
"Лунный свет" — 5 место
Драматический фильм Барри Дженкинса 2016 года рассказывает о трех стадиях взросления темнокожего парня по имени Шарон, который чувствует себя изгоем из-за своей ориентации, но не оставляет стремление найти свое место в мире.
"Лунный свет" рассказывает обо всем, что нужно, чтобы сделать вас тем, кем вы есть. Это о красоте и любви, которые случаются на вашем пути, о том, что вы принимаете, а что нет", — отмечают в NYT.
"Любовное настроение" — 4 место
Фильм Вонга Карвая 2021 года повествует о двух супругах, снимающих соседние комнаты в гонконгском здании в 1962 году. Журналист и секретарша узнают об изменах своих партнеров, и общая травма порождает между ними связь — так начинается увлекательный элегический роман.
"Нефть" — 3 место
Лента Пола Томаса Андерсона "Нефть" (дословный перевод оригинального названия — "И будет кровь") 2007 года рассказывает историю американского старателя Дэниеля Плейнвью из 19 века, которого одержимость нефтяным делом толкает на бесчестные поступки. Лента демонстрирует мощную операторскую работу, передающую амбиции главного героя, а также экологические и духовные опустошения, вызванные жаждой богатства.
"Малхолланд драйв" — 2 место
Сказка Дэвида Линча 2001 года рассказывает о закате жизни молодой актрисы с яркими глазами Бетти — эта роль Наоми Уоттс стала ключевой для развития ее карьеры.
Одна из самых мрачных и страшных лент Линча является также одним из лучших фильмов о темной стороне Голливуда, где сны становятся кошмарами. В то же время эта картина является одним из самых автобиографических произведений Линча.
Лучший фильм ХХІ века — "Паразиты"
Южнокорейская драма 2019 года режиссера Пон Чжун Хо рассказывает о социальной пропасти между состоятельными и обездоленными. По сюжету главный герой, едва сводящий концы с концами, устраивается на работу в богатый дом и впоследствии перетаскивает туда всю свою семью. Лента плавно переходит от комедии к социальной сатире.
Пон Чжун Хо на момент выхода фильма в США был фаворитом артхаусного кино, и "Паразиты" собрали несколько "Оскаров", в частности лента победила в категории "Лучший фильм".
Издание The New York Times начало публиковать топ 100 фильмов XXI века 23 июня, ежедневно публикуя новую часть рейтинга лучших лент. В часть топа со 100-й по 81-ю позицию попали в частности "Гладиатор", "Интерстеллар" и "Властелин колец".
Напомним, 28 июня журналисты BBC представили 9 лучших сериалов, премьера которых запланирована на июль 2025 года.