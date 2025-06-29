NYT назвала 100 найкращих фільмів XXI століття: яка картина очолила список
Газета The New York Times склала топ найкращих фільмів ХХІ століття. До нього увійшли стрічки різних жанрів, що виходили в прокат після 1 січня 2000 року. Укладачі рейтингу опитали думку понад 500 кінематографістів, зірок і впливових кіноманів.
Серед опитаних були режисери-лауреати премії "Оскар", зокрема Педро Альмодавар, Софія Коппола, Гільєрмо дель Торо, Баррі Дженкінс. Також врахували думку визнаних акторів, таких як Джуліанна Мур, Майкі Медісон і Чіветел Еджіофор. Видання опублікувало останню частину списку найкращих стрічок ХХІ століття та назвало десятку найкращих робіт.
"Соціальна мережа" — 10 місце
Стрічка "Соціальна мережа" 2010 року розповідає біографію Марка Цукерберга — творця Facebook. Оповідь починається з розриву стосунків чоловіка та жінки, а до кінця фільму головний герой у виконанні Джессі Айзенберга стає найсамотнішим мільярдером у світі. Автори списку зазначають, що в момент виходу ця картина здавалася майже жорстокою інтерпретацією американської історії успіху.
"Віднесені привидами" — 9 місце
Анімаційний фільм японського режисера Хаяо Міядзакі 2001 року в NYT назвали "Алісою в Країні Чудес" нашого часу. У ньому дівчина Тіхіро намагається повернути людську подобу своїм батькам, перетвореним відьмою на свиней, і вибратися з чарівної лазні назад до світу людей. Історія насичена образами японської міфології та незабутніми персонажами: від хлопчика-дракона Хаку до загадкового духа в масці, якого звуть Безликим.
"Пастка" — 8 місце
За сюжетом фільму жахів 2017 року режисера і сценариста Джордана Піла темношкірий фотограф Кріс відвідує родину своєї білої дівчини. Її мати здається по-дивному уважною, а батько — ніяково підлесливим. Врешті батьки дівчини Кріса виявляються не тими, за кого себе видають.
Фільм насичений їдким гумором та порушує жанрові норми типового жаху, й водночас лишається напруженим трилером, що тримає інтригу майже до останнього.
"Вічне сяйво чистого розуму" — 7 місце
Фільм 2004 року Мішеля Гондрі, знятий за сценарієм Чарлі Кауфмана, схожий на сон, та виходить далеко за межі звичайної романтичної комедії. Кейт Вінслет і Джим Керрі грають пару, яка після розставання вирішує стерти пам'ять одне про одного. Стрічка з чудернацьким нелінійним сюжетом показує, що навіть найгірші спогади є частиною нашої особистості, яку неможливо викреслити.
"Старим тут не місце" — 6 місце
Стрічка братів Ітана та Джоела Коенів 2007 року є адаптацією роману Кормака Маккарті про жорстокість і невідворотність долі. Фільм не можна назвати типовим вестерном. Кримінальний драматичний трилер насичений довгими фрагментами без музики та діалогів, а в основі сюжету — протистояння двох чоловіків, у якому кожен із них намагається вижити.
"Місячне сяйво" — 5 місце
Драматичний фільм Баррі Дженкінса 2016 року розповідає про три стадії дорослішання темношкірого хлопця на ім'я Шарон, який почувається вигнанцем через свою орієнтацію, та не полишає прагнення знайти своє місце у світі.
"Місячне сяйво" розповідає про все, що потрібно, щоб зробити вас тим, ким ви є. Це про красу та кохання, які трапляються на вашому шляху, про те, що ви приймаєте, а що ні", — зазначають у NYT.
"Любовний настрій" — 4 місце
Фільм Вонга Карвая 2021 року оповідає про два подружжя, що знімають сусідні кімнати в гонконгській будівлі в 1962 році. Журналіст і секретарка дізнаються про зради своїх партнерів, і спільна травма породжує між ними зв'язок — так починається захопливий елегійний роман.
"Нафта" — 3 місце
Стрічка Пола Томаса Андерсона "Нафта" (дослівний переклад оригінальної назви — "І буде кров") 2007 року розповідає історію американського старателя Деніеля Плейнвью з 19 століття, якого одержимість нафтовою справою штовхає на безчесні вчинки. Стрічка демонструє потужну операторську роботу, що передає амбіції головного героя, а також екологічні та духовні спустошення, спричинені жагою до багатства.
"Малхолланд драйв" — 2 місце
Казка Девіда Лінча 2001 року розповідає про занепад життя молодої акторки з яскравими очима Бетті — ця роль Наомі Воттс стала ключовою для розвитку її кар'єри.
Одна з найпохмуріших і найстрашніших стрічок Лінча є також одним із найкращих фільмів про темний бік Голлівуду, де сни стають жахіттями. Водночас ця картина є одним із найбільш автобіографічних творів Лінча.
Кращий фільм ХХІ століття — "Паразити"
Південнокорейська драма 2019 року режисера Пон Чжун Хо розповідає про соціальну прірву між заможними та знедоленими. За сюжетом головний герой, що ледь зводить кінці з кінцями, влаштовується на роботу в багатий дім і згодом перетягує туди всю свою сім'ю. Стрічка плавно переходить від комедії до соціальної сатири.
Пон Чжун Хо на момент виходу фільму у США був фаворитом артхаусного кіно, та "Паразити" зібрали кілька "Оскарів", зокрема стрічка перемогла в категорії "Найкращий фільм".
Видання The New York Times почало публікувати топ 100 фільмів XXI століття 23 червня, щодня оприлюднюючи нову частину рейтингу кращих стрічок. У частину топу з 100-ї по 81-у позицію потрапили зокрема "Гладіатор", "Інтерстеллар" і "Володар перснів".
Нагадаємо, 28 червня журналісти BBC представили 9 найкращих серіалів, прем'єра яких запланована на липень 2025 року.