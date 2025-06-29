NYT назвала 100 найкращих фільмів XXI століття: яка картина очолила список

Газета The New York Times склала топ найкращих фільмів ХХІ століття. До нього увійшли стрічки різних жанрів, що виходили в прокат після 1 січня 2000 року. Укладачі рейтингу опитали думку понад 500 кінематографістів, зірок і впливових кіноманів.

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Серед опитаних були режисери-лауреати премії "Оскар", зокрема Педро Альмодавар, Софія Коппола, Гільєрмо дель Торо, Баррі Дженкінс. Також врахували думку визнаних акторів, таких як Джуліанна Мур, Майкі Медісон і Чіветел Еджіофор. Видання опублікувало останню частину списку найкращих стрічок ХХІ століття та назвало десятку найкращих робіт.

"Соціальна мережа" — 10 місце

Стрічка "Соціальна мережа" 2010 року розповідає біографію Марка Цукерберга — творця Facebook. Оповідь починається з розриву стосунків чоловіка та жінки, а до кінця фільму головний герой у виконанні Джессі Айзенберга стає найсамотнішим мільярдером у світі. Автори списку зазначають, що в момент виходу ця картина здавалася майже жорстокою інтерпретацією американської історії успіху.

"Віднесені привидами" — 9 місце

Анімаційний фільм японського режисера Хаяо Міядзакі 2001 року в NYT назвали "Алісою в Країні Чудес" нашого часу. У ньому дівчина Тіхіро намагається повернути людську подобу своїм батькам, перетвореним відьмою на свиней, і вибратися з чарівної лазні назад до світу людей. Історія насичена образами японської міфології та незабутніми персонажами: від хлопчика-дракона Хаку до загадкового духа в масці, якого звуть Безликим.

"Пастка" — 8 місце

За сюжетом фільму жахів 2017 року режисера і сценариста Джордана Піла темношкірий фотограф Кріс відвідує родину своєї білої дівчини. Її мати здається по-дивному уважною, а батько — ніяково підлесливим. Врешті батьки дівчини Кріса виявляються не тими, за кого себе видають.

Фільм насичений їдким гумором та порушує жанрові норми типового жаху, й водночас лишається напруженим трилером, що тримає інтригу майже до останнього.

"Вічне сяйво чистого розуму" — 7 місце

Фільм 2004 року Мішеля Гондрі, знятий за сценарієм Чарлі Кауфмана, схожий на сон, та виходить далеко за межі звичайної романтичної комедії. Кейт Вінслет і Джим Керрі грають пару, яка після розставання вирішує стерти пам'ять одне про одного. Стрічка з чудернацьким нелінійним сюжетом показує, що навіть найгірші спогади є частиною нашої особистості, яку неможливо викреслити.

"Старим тут не місце" — 6 місце

Стрічка братів Ітана та Джоела Коенів 2007 року є адаптацією роману Кормака Маккарті про жорстокість і невідворотність долі. Фільм не можна назвати типовим вестерном. Кримінальний драматичний трилер насичений довгими фрагментами без музики та діалогів, а в основі сюжету — протистояння двох чоловіків, у якому кожен із них намагається вижити.

"Місячне сяйво" — 5 місце

Драматичний фільм Баррі Дженкінса 2016 року розповідає про три стадії дорослішання темношкірого хлопця на ім'я Шарон, який почувається вигнанцем через свою орієнтацію, та не полишає прагнення знайти своє місце у світі.

"Місячне сяйво" розповідає про все, що потрібно, щоб зробити вас тим, ким ви є. Це про красу та кохання, які трапляються на вашому шляху, про те, що ви приймаєте, а що ні", — зазначають у NYT.

"Любовний настрій" — 4 місце

Фільм Вонга Карвая 2021 року оповідає про два подружжя, що знімають сусідні кімнати в гонконгській будівлі в 1962 році. Журналіст і секретарка дізнаються про зради своїх партнерів, і спільна травма породжує між ними зв'язок — так починається захопливий елегійний роман.

"Нафта" — 3 місце

Стрічка Пола Томаса Андерсона "Нафта" (дослівний переклад оригінальної назви — "І буде кров") 2007 року розповідає історію американського старателя Деніеля Плейнвью з 19 століття, якого одержимість нафтовою справою штовхає на безчесні вчинки. Стрічка демонструє потужну операторську роботу, що передає амбіції головного героя, а також екологічні та духовні спустошення, спричинені жагою до багатства.

"Малхолланд драйв" — 2 місце

Казка Девіда Лінча 2001 року розповідає про занепад життя молодої акторки з яскравими очима Бетті — ця роль Наомі Воттс стала ключовою для розвитку її кар'єри.

Одна з найпохмуріших і найстрашніших стрічок Лінча є також одним із найкращих фільмів про темний бік Голлівуду, де сни стають жахіттями. Водночас ця картина є одним із найбільш автобіографічних творів Лінча.

Кращий фільм ХХІ століття — "Паразити"

Південнокорейська драма 2019 року режисера Пон Чжун Хо розповідає про соціальну прірву між заможними та знедоленими. За сюжетом головний герой, що ледь зводить кінці з кінцями, влаштовується на роботу в багатий дім і згодом перетягує туди всю свою сім'ю. Стрічка плавно переходить від комедії до соціальної сатири.

Пон Чжун Хо на момент виходу фільму у США був фаворитом артхаусного кіно, та "Паразити" зібрали кілька "Оскарів", зокрема стрічка перемогла в категорії "Найкращий фільм".

"Паразити" стали кращим фільмом ХХІ століття за версією NYT.

Видання The New York Times почало публікувати топ 100 фільмів XXI століття 23 червня, щодня оприлюднюючи нову частину рейтингу кращих стрічок. У частину топу з 100-ї по 81-у позицію потрапили зокрема "Гладіатор", "Інтерстеллар" і "Володар перснів".

Нагадаємо, 28 червня журналісти BBC представили 9 найкращих серіалів, прем'єра яких запланована на липень 2025 року.