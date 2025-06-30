Просила не целовать: у Ирины Билык произошел инцидент с мужчиной на сцене (фото, видео)

Неудержимый фанат прорвался на сцену к Ирине Билык во время ее выступления в воскресенье, 29 июня. Певица неожиданно начала защищать незнакомца от охраны и даже согласилась сфотографироваться вместе с ним.

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Инцидент произошел во время концерта на фестивале "Поколение". Посреди выступления Ирины Билык на сцену прорвался мужчина. Видно, он решил признаться ей в любви.

Видео курьезного случая, снятое зрителями, быстро стало вирусным в социальных сетях. В кадре можно увидеть, как фанат, преодолев охранников, оказался рядом с артисткой и сильно ее напугал.

Билык не растерялась

"Только не целуйте взасос", — обращается Ирина Билык к мужчине, пока тот обнимает ее перед толпой и делает селфи.

Через несколько секунд на сцену поднялись охранники, чтобы вывести нарушителя общественного порядка за кулисы. Однако певица неожиданно стала на защиту поклонника.

"Не трогайте — это мой фанат, мой поклонник. Я знаю, что бывает такая любовь", — заявила 55-летняя легенда украинской эстрады, вызвав аплодисменты в зале.

Билык также поделилась собственным опытом: "Вы знаете, я сама когда-то была очень влюблена в артистов и едва не выпрыгивала на сцену, когда видела Виталия Билоножко и Колю Гнатюка".

Творческий путь Ирины Билык

Ирина Билык — украинская певица и композитор. Профессиональное образование получила в Киевском музыкальном колледже им. Глиэра. Дебютировала на фестивале "Червона Рута" (1989-1990). Культовые альбомы "Так просто" (1996) и "Фарбы" (1997) получили статус платиновых и принесли ей славу "украинской Мадонны".

Билык имеет множество наград, в частности она Заслуженная артистка Украины (1996), народная артистка Украины (2008) и кавалер Ордена княгини Ольги III ст. (2020).

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Ирина Билык спрогнозировала окончание войны в Украине.

В январе 2025 года певица отреагировала на слухи о романе с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, бывшим мужем Ани Лорак. Артистка призналась, что ей нравятся восточные мужчины.

Кроме того, Билык сделали предложение руки и сердца на глазах у ее поклонников.