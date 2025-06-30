Просила не цілувати: в Ірини Білик стався інцидент з чоловіком на сцені (фото, відео)

Нестримний фанат прорвався на сцену до Ірини Білик під час її виступу в неділю, 29 червня. Співачка несподівано почала захищати незнайомця від охорони й навіть погодилася сфотографуватися разом з ним.

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Інцидент стався під час концерту на фестивалі "Покоління". Посеред виступу Ірини Білик на сцену прорвався чоловік. Видно, він вирішив зізнатися їй у коханні.

Відео курйозного випадку, зняте глядачами, швидко стало вірусним у соціальних мережах. У кадрі можна побачити, як фанат, подолавши охоронців, опинився поруч з артисткою та сильно її налякав.

Білик не розгубилась

"Тільки не цілуйте взасос", — звертається Ірина Білик до чоловіка, поки той обіймає її перед натовпом та робить селфі.

Через кілька секунд на сцену піднялись охоронці, щоб вивести порушника громадського порядку за лаштунки. Однак співачка несподівано стала на захист шанувальника.

"Не чіпайте — це мій фанат, мій шанувальник. Я знаю, що буває така любов", — заявила 55-річна легенда української естради, викликавши оплески у залі.

Білик також поділилася власним досвідом: "Ви знаєте, я сама колись була дуже закохана в артистів і ледь не вистрибувала на сцену, коли бачила Віталія Білоножка й Колю Гнатюка".

Творчий шлях Ірини Білик

Ірина Білик — українська співачка та композиторка. Професійну освіту здобула в Київському музичному коледжі ім. Глієра. Дебютувала на фестивалі "Червона Рута" (1989–1990). Культові альбоми "Так просто" (1996) і "Фарби" (1997) отримали статус платинових й принесли їй славу "української Мадонни"

Білик має безліч нагород, зокрема вона Заслужена артистка України (1996), народна артистка України (2008) та кавалер Ордена княгині Ольги III ст. (2020).

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ірина Білик спрогнозувала закінчення війни в Україні.

У січні 2025 року співачка відреагувала на чутки про роман з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу, колишнім чоловіком Ані Лорак. Артистка зізналася, що їй подобаються східні чоловіки.

Крім того, Білик зробили пропозицію руки та серця на очах у її шанувальників.