Приезжала Леся Украинка: известный курорт в Карпатах стал "селом-призраком" (фото)

Окутанный легендами населенный пункт находится в ущелье между горными хребтами на высоте более 1000 метров над уровнем моря. Там никто не живет с 2008 года.

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Село Буркут — это бывший бальнеологический курорт, расположенный в 33 км от поселка Верховина Ивано-Франковской области, у самой границы с Румынией. Фокус рассказывает, чем интересна эта местность.

Название села, через которое протекает река Черный Черемош, походит от гуцульского слова, означающего "кислый источник" или "бурлящая минеральная вода".

Целебная вода

Буркут издавна известен благодаря уникальным минеральным источникам, которые по свойствам напоминают "Боржоми". Первое письменное упоминание о целебной воде датируется XVII веком.

В XIX веке там основали курорт — возвели несколько десятков вилл для отдыхающих. В тот период воду из села разливали в бутылки и отправляли в Одессу, Санкт-Петербург и Крым.

Целебная вода в Буркуте Фото: Суспільне Карпати

Оздоровительный курорт стал популярным среди интеллигенции: здесь бывали Иван Франко, Ольга Кобылянская, Михаил Коцюбинский, Василий Стефаник и Леся Украинка.

Упадок курорта

В XX веке курорт постепенно пришел в упадок. Особенно во время Первой мировой войны. В советский период о его восстановлении речь не шла: часть старых зданий использовали как казармы для лесорубов или оставили приходить в упадок.

Село постепенно пришло в упадок Фото: Суспільне Карпати

Последние постоянные жители выехали из Буркута в 2008 году. С тех пор он считается официально безлюдным. Сейчас село часто называют "призраком". Некоторые усадьбы почти полностью разрушены, другие поросли кустами и лесом.

Магнит для туристов

Сегодня Буркут привлекает внимание экстремальных туристов, экологов, краеведов и ценителей истории. В селе действуют две туристические усадьбы, которые принимают гостей в теплый сезон. Здесь реализуются культурно-просветительские инициативы, в частности, организуются маршруты "По следам Леси Украинки", прогулки к минеральным источникам, сбор трав и ознакомление с историей заброшенного курорта.

Туристы все чаще наведываются в поселок Фото: Carpathians Outdoors

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Американская семья из семи человек выбрала 30-часовую поездку четырьмя поездами вместо многочасового перелета. 56-летняя Сесилия Хеллгорд Колл из Калифорнии (США) категорически отказалась садиться на борт из-за тяжелой аэрофобии.

Еще одна женщина рассказала, как "за копейки" добраться в Европу. Из Киева в сердце Венгрии можно доехать за несколько сотен гривен. Впрочем, нужно будет пройти несколько этапов пересадок и проверок.

Кроме того, в эксклюзивном интервью Фокусу артист родом из Харькова рассказывает о своем опыте работы цирковым акробатом на круизном лайнере, заработной плате, условиях проживания и питания, а также преимуществах и недостатках профессии.