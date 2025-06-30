Приїжджала Леся Українка: відомий курорт у Карпатах став "селом-привидом" (фото)

Оповитий легендами населений пункт знаходиться в ущелині між гірськими хребтами на висоті понад 1000 метрів над рівнем моря. Там ніхто не живе з 2008 року.

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Село Буркут — це колишній бальнеологічний курорт, розташований за 33 км від селища Верховина Івано-Франківської області, біля самого кордону з Румунією. Фокус розповідає, чим цікава ця місцина.

Назва села, через яке протікає річка Чорний Черемош, походить від гуцульського слова, що означає "кисле джерело" або "мінеральна вода, що бурлить".

Цілюща вода

Буркут здавна відомий завдяки унікальним мінеральним джерелам, які за властивостями нагадують "Боржомі". Перша письмова згадка про тамтешню цілющу воду датується XVII століттям.

У XIX столітті там заснували курорт — звели кілька десятків вілл для відпочивальників. У той період воду з села розливали у пляшки та відправляли в Одесу, Санкт-Петербург та Крим.

Цілюща вода у Буркуті Фото: Суспільне Карпати

Оздоровча місцина швидко набула популярності серед інтелігенції: тут бували Іван Франко, Ольга Кобилянська, Михайло Коцюбинський, Василь Стефаник і Леся Українка.

Занепад курорту

У XX столітті курорт поступово занепав. Особливо під час Першої світової війни. У радянський період про його відновлення не йшлося: частину старих будівель використовували як казарми для лісорубів або залишили занепадати.

Село поступово занепало Фото: Суспільне Карпати

Останні постійні мешканці виїхали з Буркута у 2008 році. Відтоді його вважається офіційно безлюдним. Зараз село часто називають "привидом". Деякі садиби майже повністю зруйновані, інші поросли кущами та лісом.

Магніт для туристів

Сьогодні Буркут привертає увагу екстремальних туристів, екологів, краєзнавців та поціновувачів історії. У селі діють дві туристичні садиби, які приймають гостей у теплий сезон. Тут реалізуються культурно-просвітницькі ініціативи, зокрема, організовуються маршрути "Слідами Лесі Українки", прогулянки до мінеральних джерел, збір трав та ознайомлення з історією покинутого курорту.

Туристи все частіше навідуються у селище Фото: Carpathians Outdoors

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Американська родина з семи осіб обрала 30-годинну поїздку чотирма поїздами замість кількагодинного перельоту. 56-річна Сесілія Хеллгорд Колл з Каліфорнії (США) категорично відмовилась сідати на борт через важку аерофобію.

Ще одна жінка розказала, як "за копійки" дістатися в Європу. З Києва до серця Угорщини можна доїхати за кілька сотень гривень. Втім, потрібно буде пройти кілька етапів пересадок та перевірок.

Окрім того, в ексклюзивному інтерв’ю Фокусу артист родом з Харкова розповідає про свій досвід роботи цирковим акробатом на круїзному лайнері, заробітну плату, умови проживання та харчування, а також переваги та недоліки професії.