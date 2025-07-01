"Жили в одной комнате": Алла Кудлай рассказала о судьбе матери Насти Каменских (фото)

70-летняя народная артистка Алла Кудлай раскрыла подробности своей многолетней дружбы с матерью Насти Каменских — Лидией. Они познакомились во время работы в хоре и остаются подругами по сей день.

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Алла Кудлай в интервью "Апострофу" поделилась воспоминаниями о начале их общения и призналась, почему сейчас они контактируют заметно меньше.

"С Лидой Каменских мы работали в хоре имени Г. Веревки, вместе выезжали на гастроли, жили в одной комнате. Делили кусок хлеба пополам", — вспоминает певица о совместных годах работы.

Дружба артисток переросла в родственные связи — Кудлай стала крестной мамой Насти Каменских.

Настя Каменских с мамой Фото: Настя Каменских / Instagram

Вместе путешествовали

Артистка говорит, что их дружба длилась на протяжении многих лет, они вместе путешествовали и отдыхали. "Дружим до сих пор, ездили с Лидой отдыхать вместе и в Трускавец, и в Одессу", — делится Алла Кудлай.

Однако сейчас они пересекаются значительно реже, ведь живут в разных странах. "Она в Испании, поэтому звоним друг другу очень редко", — объясняет певица, но добавляет, что продолжает верить в женскую дружбу.

Народная артистка Алла Кудлай Фото: Instagram

Заметим, что в творчестве Кудлай есть совместная с Лидией дуэтная композиция — "Подруги", посвященная именно женской дружбе, она стала символом их многолетних отношений.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Настя Каменских и Потап отметили шестую годовщину брака, поздравив друг друга публично.

Жена Потапа публично назвала рэпера "бывшим", поздравляя его с днем рождения.

Кроме того, Каменских прямо на сцене ответила на слухи о разводе с Потапом.