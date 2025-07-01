"Жили в одній кімнаті": Алла Кудлай розказала про долю матері Насті Каменських (фото)

70-річна народна артистка Алла Кудлай розкрила подробиці своєї багаторічної дружби з матір'ю Насті Каменських — Лідією. Вони познайомилися під час роботи у хорі й залишаються подругами донині.

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Алла Кудлай в інтерв'ю "Апострофу" поділилася спогадами про початок їхнього спілкування та зізналась, чому зараз вони контактують помітно менше.

"З Лідою Каменських ми працювали у хорі імені Г. Верьовки, разом виїжджали на гастролі, жили в одній кімнаті. Ділили кусок хліба навпіл", — згадує співачка про спільні роки роботи.

Дружба артисток переросла у родинні зв'язки — Кудлай стала хрещеною мамою Насті Каменських.

Настя Каменських з мамою Фото: Настя Каменських / Instagram

Разом подорожували

Артистка каже, що їхня дружба тривала протягом багатьох років, вони разом подорожували та відпочивали. "Дружимо досі, їздили з Лідою відпочивати разом і в Трускавець, і в Одесу", — ділиться Алла Кудлай.

Однак зараз вони перетинаються значно рідше, адже живуть у різних країнах. "Вона в Іспанії, тому телефонуємо одна одній дуже рідко", — пояснює співачка, але додає, що продовжує вірити у жіночу дружбу.

Народна артистка Алла Кудлай Фото: Instagram

Зауважимо, що у творчому доробку Кудлай є спільна з Лідією дуетна композиція — "Подруги", присвячена саме жіночій дружбі, вона стала символом їхніх багаторічних стосунків.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Настя Каменських і Потап відзначили шосту річницю шлюбу, привітавши одне одного публічно.

Дружина Потапа публічно назвала репера "колишнім", вітаючи його з днем народження.

Крім того, Каменських прямо на сцені відповіла на чутки про розлучення з Потапом.