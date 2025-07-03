В спортзал идти не надо: ученые рассказали, мужчин с какой внешностью хотят женщины

По словам ученых, жир связан с более низким уровнем тестостерона. В мужчинах с пузиком женщины видят больше нежности и отсутствие агрессии.

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Исследователи из Китая провели интересный эксперимент: 283 людям из разных стран показывали фото мужчин с размытыми лицами, но четко видимыми силуэтами. И неожиданно победителями стали мужчины с нормальным и небольшим лишним весом, пишет Daily Mail.

Согласно исследованию, самый привлекательный индекс массы тела (ИМТ) для мужчин составляет от 23 до 27. На более высоком уровне это фактически классифицируется как "избыточный вес".

"Жировая масса тела (ожирение) может быть важной, поскольку она тесно (обратно) связана с уровнем тестостерона в крови и поэтому является лучшим показателем "качества" партнера", — говорят исследователи.

Например, в 1950-х годах таблетки для увеличения веса появились на полках магазинов, поскольку женщины стремились выглядеть как Мэрилин Монро и Элизабет Тейлор, тогда как в 90-х годах женщины стремились к худощавому, андрогинному виду.

Однако до сих пор было проведено мало исследований, посвященных идеальному мужскому телу.

"Меньше внимания уделялось ключевым чертам, влияющим на физическую привлекательность мужчин", — пишут исследователи под руководством Фан Ся в своем исследовании, опубликованном в журнале "Личность и индивидуальные различия".

Чтобы добраться до сути этого вопроса, исследователи привлекли 283 участников из трех стран — Китая, Литвы и Великобритании. Женщинам и мужчинам показали 15 черно-белых изображений мужчин с индексом массы тела от 20,1 до 33,7, лица которых были размыты.

Их попросили оценить изображение по шкале от одного (наименее привлекательный) до девяти (наиболее привлекательный). Результаты показали, что пик привлекательности соответствовал ИМТ 23,4 в Китае, 23,0 в Литве и 26,6 в Великобритании.

ИМТ от 18,5 до 24,9 классифицируется как "здоровый", тогда как ИМТ от 25 до 29,9 относит вас к категории "избыточный вес".

"Мы не обнаружили никаких значительных культурных различий в желаемом уровне ожирения, несмотря на то, что существуют большие различия в базовых уровнях ожирения в странах, которые мы включили, и, следовательно, большие различия в контакте с людьми с большей массой тела", — пояснила команда.

Участники как мужского, так и женского пола отдавали предпочтение телам с ИМТ от 23 до 27.

"Это, вероятно, потому, что эволюционно выгодно для мужчин и женщин воспринимать привлекательность в своей собственной популяции одинаково, и большинство исследований, включая наше, показывают, что это так", — говорят ученые.

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