У спортзал йти не треба: учені розказали, чоловіків з якою зовнішністю хочуть жінки

За словами науковців, жир пов’язаний з нижчим рівнем тестостерону. У чоловіках з пузиком жінки вбачають більше ніжності та відсутність агресії.

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Дослідники з Китаю провели цікавий експеримент: 283 людям з різних країн показували фото чоловіків із розмитими обличчями, але чітко видимими силуетами. І несподівано переможцями стали чоловіки з нормальною та невеликою зайвою вагою, пише Daily Mail.

Згідно з дослідженням, найпривабливіший індекс маси тіла (ІМТ) для чоловіків становить від 23 до 27. На вищому рівні це фактично класифікується як "надмірна вага".

"Жирова маса тіла (ожиріння) може бути важливою, оскільки вона тісно (обернено) пов'язана з рівнем тестостерону в крові і тому є кращим показником "якості" партнера", — кажуть дослідники.

Наприклад, у 1950-х роках таблетки для збільшення ваги з'явилися на полицях магазинів, оскільки жінки прагнули виглядати як Мерилін Монро та Елізабет Тейлор, тоді як у 90-х роках жінки прагнули худорлявого, андрогінного вигляду.

Однак досі було проведено мало досліджень, присвячених ідеальному чоловічому тілу.

"Менше уваги приділялося ключовим рисам, що впливають на фізичну привабливість чоловіків", — пишуть дослідники під керівництвом Фан Ся у своєму дослідженні, опублікованому в журналі "Особистість та індивідуальні відмінності".

Щоб дістатися до суті цього питання, дослідники залучили 283 учасників з трьох країн – Китаю, Литви та Великої Британії. Жінкам та чоловікам показали 15 чорно-білих зображень чоловіків з індексом маси тіла від 20,1 до 33,7, обличчя яких були розмиті.

Їх попросили оцінити зображення за шкалою від одного (найменш привабливий) до дев'яти (найбільш привабливий). Результати показали, що пік привабливості відповідав ІМТ 23,4 у Китаї, 23,0 у Литві та 26,6 у Великій Британії.

ІМТ від 18,5 до 24,9 класифікується як "здоровий", тоді як ІМТ від 25 до 29,9 відносить вас до категорії "надмірна вага".

"Ми не виявили жодних значних культурних відмінностей у бажаному рівні ожиріння, незважаючи на те, що існують великі відмінності в базових рівнях ожиріння в країнах, які ми включили, і, отже, великі відмінності у контакті з людьми з більшою масою тіла", — пояснила команда.

Учасники як чоловічої, так і жіночої статі віддавали перевагу тілам з ІМТ від 23 до 27.

"Це, ймовірно, тому, що еволюційно вигідно для чоловіків і жінок сприймати привабливість у своїй власній популяції однаково, і більшість досліджень, включаючи наше, показують, що це так", — кажуть науковці.

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