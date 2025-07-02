Найбільше худнемо, коли спимо: що для цього потрібно зробити (відео)

Уночі в організмі людини відбуваються важливі процеси, гормони "виходять на зміну", тому до цього моменту важливо підготуватися.

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Про схуднення під час сну розповіла лікарка-ендокриног та дієтологиня Наталя Самойленко в інтервʼю Марічці Падалко.

Наталя Самойленко розповіла про роботу гормонів під час схуднення

Стрес, а саме гормон кортизол, сприяє набору ваги. Також факторами для цього є зменшення фізичної активності, зменшення рівня енергії, погіршення рівня сну та зміщення прийомів їжі.

Нічні обстріли збільшують кортизол, що у свою чергу впливає на розлади харчової поведінки.

Найбільше ми худнемо, коли спимо

Наталя Самойленко наголосила, що вночі ми худнемо не від того, що не їмо, а через роботу цілої низки гормонів.

"Схуднення відбувається переважно вночі під дією цілого коктейлю гормонів. Тут важливі не тільки високі рівні гормонів, а й низькі також. Повинен бути низький гормон кортизол ввечері і низький рівень інсуліну. Тоді на арену виходить інший гормон, він називається соматотропін. Це гормон росту. Він в нас дорослих, хоча ми всі виросли, він у нас також синтезується. Він якраз впливає на процес жироспалювання. Він впливає на якість тіла. Його ще вважають гормоном молодості. Тобто щоб ми класно зранку виглядали, у цьому соматотропін також бере участь. І він працює в протифазі з інсуліном. Тобто якщо ми молочкою, солодким, фруктами піднімаємо рівень інсуліну, соматотропін буде низький", — наголосила лікарка.

Як посилити дію гормону: не заважати йому працювати, своєчасно лягати спати (до 00:00, а краще ще раніше).

Соматотропін синтезується під час сну, у конкретні години (до першої ночі). Ведуча Марічка Падалко запитала, чи отримаємо ми цей гормон, якщо заснемо о другій ночі і поспимо до десятої дня.

"Години мають значення. У кожного гормону є період його роботи. Є ті, що в перші зміни працюють, є ті, що в другі", — відповіла лікарка.

Наталія Самойленко — лікар-дієтолог, ендокринолог, спеціаліст із розробки програм здорового харчування. Засновниця і головний лікар Клініки дієтології Самойленко.

Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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