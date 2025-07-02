Больше всего худеем, когда спим: что для этого нужно сделать (видео)
Ночью в организме человека происходят важные процессы, гормоны "выходят на смену", поэтому к этому моменту важно подготовиться.
О похудении во время сна рассказала врач-эндокринолог и диетолог Наталья Самойленко в интервью Маричке Падалко.
Стресс, а именно гормон кортизол, способствует набору веса. Также факторами для этого является уменьшение физической активности, уменьшение уровня энергии, ухудшение уровня сна и смещение приемов пищи.
Ночные обстрелы увеличивают кортизол, что в свою очередь влияет на расстройства пищевого поведения.
Больше всего худеем, когда спим
Наталья Самойленко отметила, что ночью мы худеем не от того, что не едим, а из-за работы целого ряда гормонов.
"Похудение происходит преимущественно ночью под действием целого коктейля гормонов. Здесь важны не только высокие уровни гормонов, но и низкие также. Должен быть низкий гормон кортизол вечером и низкий уровень инсулина. Тогда на арену выходит другой гормон, он называется соматотропин. Это гормон роста. Он у нас взрослых, хотя мы все выросли, он у нас также синтезируется. Он как раз влияет на процесс жиросжигания. Он влияет на качество тела. Его еще считают гормоном молодости. То есть чтобы мы классно утром выглядели, в этом соматотропин также участвует. И он работает в противофазе с инсулином. То есть если мы молочкой, сладким, фруктами поднимаем уровень инсулина, соматотропин будет низкий", — отметила врач.
Как усилить действие гормона: не мешать ему работать, своевременно ложиться спать (до 00:00, а лучше еще раньше).
Соматотропин синтезируется во время сна, в конкретные часы (до часу ночи). Ведущая Маричка Падалко спросила, получим ли мы этот гормон, если заснем в два часа ночи и поспим до десяти дня.
"Часы имеют значение. У каждого гормона есть период его работы. Есть те, что в первые смены работают, есть те, что во вторые", — ответила врач.
Наталья Самойленко — врач-диетолог, эндокринолог, специалист по разработке программ здорового питания. Основательница и главный врач Клиники диетологии Самойленко.
Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Высокий уровень кортизола в течение длительного времени вреден для здоровья, однако есть целый ряд продуктов, которые помогают его снизить.
- Ученые обнаружили 6 природных "таблеток" против старения, которые мы просто употребляем с пищей и, вероятно, даже не подозреваем об этом.
Кроме того, пить кофе перед завтраком может быть не лучшей идеей. Это может привести к повышению кислотности желудка.