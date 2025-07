Невозможно узнать: знаменитую актрису первого класса заметили на улице (фото)

Голливудскую звезду Лили Джеймс после кардинальной смены внешности невозможно узнать. 36-летняя актриса во время прогулки по Лондону удивила поклонников новым цветом волос.

Звезда фильма "Mamma Mia! 2" и сериала "Downton Abbey" появилась на улицах британской столицы в драматически другом образе и продемонстрировала волосы глубокого черного цвета. Об этом пишет таблоид The Sun.

Во время прогулки Лили Джеймс была одета в кожаную куртку и синие леггинсы, дополнив образ сандалиями Birkenstock и сумкой через плечо. Свой стиль звезда подчеркнула черным маникюром.

Изменение имиджа

Больше всего внимание публики привлекло именно изменение цвета волос актрисы. Вместо привычного карамельного оттенка, которые она носила в последнее время, звезда выбрала насыщенный черный цвет, уложив волосы идеально ровно.

Лили Джеймс перекрасилась в брюнетку Фото: The Sun

"Она имеет потрясающий внешний вид", "Кардинальная перемена, но ей очень идет", — отметили фанаты в комментариях к фотографиям.

Эксперименты с внешностью

Это далеко не первый раз, когда Лили Джеймс экспериментирует с внешностью. В 2022 году она уже шокировала фанатов готическим образом для рекламной кампании одного из крупных брендов.

Лили Джеймс часто меняет свой стиль Фото: The Sun

Сейчас звезда экрана, известная ролями в "Downton Abbey", "Baby Driver" и "Mamma Mia! Here We Go Again", продолжает карьеру в кино. Вскоре зрители смогут увидеть ее в последнем фильме франшизы "Downton Abbey".

Лили Джеймс считают звездой первого класса Фото: The Sun

