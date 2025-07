Неможливо впізнати: знамениту акторку першого класу помітили на вулиці (фото)

Голлівудську зірку Лілі Джеймс після кардинальної зміни зовнішності неможливо впізнати. 36-річна актриса під час прогулянки Лондоном здивувала прихильників новим кольором волосся.

Зірка фільму "Mamma Mia! 2" та серіалу "Downton Abbey" з'явилася на вулицях британської столиці у драматично іншому образі й продемонструвала волосся глибокого чорного кольору. Про це пише таблоїд The Sun.

Під час прогулянки Лілі Джеймс була одягнена в шкіряну куртку та сині легінси, доповнивши образ сандалями Birkenstock та сумкою через плече. Свій стиль зірка підкреслила чорним манікюром.

Зміна іміджу

Найбільше увагу публіки привернула саме зміна кольору волосся акторки. Замість звичного карамельного відтінку, які вона носила останнім часом, зірка обрала насичений чорний колір, уклавши волосся ідеально рівно.

Лілі Джеймс перефарбувалась у брюнетку Фото: The Sun

"Вона має приголомшливий зовнішній вигляд", "Кардинальна зміна, але їй дуже личить", — зазначили фанати в коментарях до фотографій.

Експерименти із зовнішністю

Це далеко не вперше, коли Лілі Джеймс експериментує із зовнішністю. У 2022 році вона вже шокувала фанатів готичним образом для рекламної кампанії одного з великих брендів.

Лілі Джеймс часто змінює свій стиль Фото: The Sun

Зараз зірка екрану, відома ролями в "Downton Abbey", "Baby Driver" та "Mamma Mia! Here We Go Again", продовжує кар'єру в кіно. Незабаром глядачі зможуть побачити її в останньому фільмі франшизи "Downton Abbey".

Лілі Джеймс вважають зіркою першого класу Фото: The Sun

