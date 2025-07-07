"Переписывать не буду": путинистка Тина Канделаки назвала дочь в честь Мелании Трамп (фото)

Известная российская телеведущая Тина Канделаки призналась, что в свое время назвала свою 25-летнюю дочь Меланию в честь нынешней первой леди США. Это решение она приняла еще во время беременности на новогодние праздники 1999 года.

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49-летняя путинистка поделилась неожиданной историей о том, как выбирала имя для своей дочери. В Telegram-канале она призналась, что эта идея появилась на новогодние праздники.

"В новогодней сетке показывали конкурсы красоты, которые проводил Трамп. И вот молодой и роскошный Дональд, представляя всех участниц, бросал игривые взгляды на ведущую — та плохо говорила по-английски, но была дико породистой женщиной по имени Мелани Кнаус (девичья фамилия Мелании Трамп — Ред.). Породистая, тягучая, с невероятно раскосыми голубыми глазами шатенка была самой красивой девушкой на этом карнавале женского тела", — вспоминает телеведущая.

Хотела красивую дочь

Канделаки не скрывает, что переживала из-за наследственности. Мол, дети могли родиться "черными, с огромными носами, волосатыми грузинами".

"Я сказала, если будет девочка, то обязательно назову ее Мелания — в честь Мелани Кнаус. И загадала в ту ночь желание, чтобы она стала такой же красивой, как эта ведущая из телевизора", — вспоминает Канделаки, грузинка по происхождению.

Мелания Трамп, первая леди США Фото: Instagram

Она добавила, что не собирается переписывать историю, учитывая геополитические реалии.

"Да, Меланию Бородину зовут в честь жены президента США. Так сложились обстоятельства, и переписывать историю я не буду", — резюмировала сторонница политики Кремля.

Кто такая Мелания Бородина?

Мелания — дочь Тины Канделаки от первого брака с бизнесменом Андреем Кондрахиным. Год назад девушка вышла замуж за продюсера Даниила Бородина. К слову, в 2023 году телеведущая сообщила, что в третий раз стала мамой — у нее родился сын от нынешнего мужа, топ-менеджера "Ростеха" Василия Бровко.

Мелания Бородина Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Австралия ввела санкции против Газманова, Киркорова, Канделаки и других путинистов.

Кроме того, Лариса Долина и Тина Канделаки попали в санкционный список ЕС.

К тому же Канделаки прокомментировала победу Украины на Евровидении-2022. По словам журналистки, в том году конкурс был фейковым.