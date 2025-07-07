"Переписувати не буду": путіністка Тіна Канделакі назвала дочку на честь Меланії Трамп (фото)

Відома російська телеведуча Тіна Канделакі зізналася, що свого часу назвала свою 25-річну дочку Меланію на честь нинішньої першої леді США. Це рішення вона ухвалила ще під час вагітності на новорічні свята 1999 року.

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49-річна путіністка поділилася несподіваною історією про те, як обирала ім'я для своєї дочки. У Telegram-каналі вона зізналась, що ця ідея з'явилася на новорічні свята.

"У новорічній сітці показували конкурси краси, які проводив Трамп. І ось молодий і розкішний Дональд, представляючи всіх учасниць, кидав грайливі погляди на ведучу — та погано говорила англійською, але була дико породистою жінкою на ім'я Мелані Кнаус (дівоче прізвище Меланії Трамп — Ред.). Породиста, тягуча, з неймовірно розкосими блакитними очима шатенка була найкрасивішою дівчиною на цьому карнавалі жіночого тіла", — згадує телеведуча.

Хотіла красиву дочку

Канделакі не приховує, що переживала через спадковість. Мовляв, діти могли народитися "чорними, з величезними носами, волохатими грузинами".

"Я сказала, якщо буде дівчисько, то обов'язково назву її Меланія — на честь Мелані Кнаус. І загадала тієї ночі бажання, щоб вона стала такою ж гарною, як ця ведуча з телевізора", — згадує Канделакі, грузинка за походженням.

Меланія Трамп, перша леді США Фото: Instagram

Вона додала, що не збирається переписувати історію, зважаючи на геополітичні реалії.

"Так, Меланію Бородіну звуть на честь дружини президента США. Так склалися обставини, і переписувати історію я не буду", — резюмувала прихильниця політики Кремля.

Хто така Меланія Бородіна?

Меланія — дочка Тіни Канделакі від першого шлюбу з бізнесменом Андрієм Кондрахіним. Рік тому дівчина вийшла заміж за продюсера Данила Бородіна. До слова, у 2023 році телеведуча повідомила, що втретє стала мамою — у неї народився син від нинішнього чоловіка, топменеджера "Ростеху" Василя Бровка.

Меланія Бородіна Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Австралія запровадила санкції проти Газманова, Кіркорова, Канделакі та інших путіністів.

Крім того, Лариса Доліна та Тіна Канделакі потрапили в санкційний список ЄС.

До того ж Канделакі прокоментувала перемогу України на Євробаченні-2022. За словами журналістки, того року конкурс був фейковим.