Младше на 30 лет: любимая женщина бывшего Моники Беллуччи показала фото с сыном

28-летняя бразильская модель Нара Баптиста показала своего сына Каэтано от 58-летнего французского актера Венсана Касселя.

Related video

Снимками с летнего отдыха Нара поделилась в Instagram, а на одном из кадров появился маленький наследник звезды фильма "Черный лебедь".

Нара держала малыша на руках, прижимая его к себе. Лицо ребенка родители пока не показывают публике.

Нара Баптиста с сыном Фото: narahbaptista/instagram

Сын Венсана Касселя

Ребенок Венсана и Нары появился на свет в Париже 7 января 2025 года, о чем стало известно чуть позже. Актер и модель назвали сына Каэтано.

"Угадайте, кто родился 7 января 2025 года. Уже умный, полный здоровья, любви и поэзии. Самый крутой чувак в мире", — написал тогда бывший муж Моники Беллуччи.

Каэтано стал четвертым ребенком для актера. В свое время Беллуччи родила ему дочерей Деву и Леони. А вторая жена француза Тина Кунаки родила девочку Амазонию.

Венсан Кассель и Нара Баптиста Фото: narahbaptista/instagram

Для Нары Баптисты ребенок стал первенцем. О ее романе со старшим на 30 лет французским актером стало известно в 2023. В апреле того же года он развелся с моделью Кунаки. Сейчас пара еще не замужем.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Венсан Кассель вышел на публику с беременной Нарой Баптистой в ноябре 2024 года.

20-летняя Дева Кассель показала редкие кадры со своим бойфрендом, 26-летним актером Саулом Нанни.

Кроме того, Венсан Кассель впервые показал маленького сына от Нары Баптисты.