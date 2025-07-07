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Стиль життя

Молодша на 30 років: кохана жінка колишнього Моніки Беллуччі показала фото із сином

Нара Баптіста показала сина від Венсана Касселя
Нара Баптіста | Фото: narahbaptista/instagram

28-річна бразильська модель Нара Баптіста показала свого сина Каетано від 58-річного французького актора Венсана Касселя.

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Знімками з літнього відпочинку Нара поділилася в Instagram, а на одному з кадрів зʼявився маленький спадкоємець зірки фільму "Чорний лебідь".

Нара тримала малюка на руках, притискаючи його до себе. Обличчя дитини батьки поки не показують публіці.

Нара Баптіста із сином
Нара Баптіста із сином
Фото: narahbaptista/instagram

Син Венсана Касселя

Дитина Венсана та Нари з'явилася на світ у Парижі 7 січня 2025, про що стало відомо трохи пізніше. Актор та модель назвали сина Каетано.

"Вгадайте, хто народився 7 січня 2025 року. Уже розумний, сповнений здоров'я, любові і поезії. Найкрутіший чувак у світі", — написав тоді колишній чоловік Моніки Беллуччі.

Каетано став четвертою дитиною для актора. Свого часу Беллуччі народила йому доньок Деву та Леоні. А друга дружина француза Тіна Кунакі народила дівчинку Амазонію.

Венсан Кассель та Нара Баптіста
Венсан Кассель та Нара Баптіста
Фото: narahbaptista/instagram

Для Нари Баптісти дитина стала первістком. Про її роман зі старшим на 30 років французьким актором стало відомо у 2023. У квітні того ж року він розлучився з моделлю Кунакі. Наразі пара ще не одружена.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Венсан Кассель уперше показав маленького сина від Нари Баптісти.