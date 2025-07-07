Молодша на 30 років: кохана жінка колишнього Моніки Беллуччі показала фото із сином

28-річна бразильська модель Нара Баптіста показала свого сина Каетано від 58-річного французького актора Венсана Касселя.

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Знімками з літнього відпочинку Нара поділилася в Instagram, а на одному з кадрів зʼявився маленький спадкоємець зірки фільму "Чорний лебідь".

Нара тримала малюка на руках, притискаючи його до себе. Обличчя дитини батьки поки не показують публіці.

Нара Баптіста із сином Фото: narahbaptista/instagram

Син Венсана Касселя

Дитина Венсана та Нари з'явилася на світ у Парижі 7 січня 2025, про що стало відомо трохи пізніше. Актор та модель назвали сина Каетано.

"Вгадайте, хто народився 7 січня 2025 року. Уже розумний, сповнений здоров'я, любові і поезії. Найкрутіший чувак у світі", — написав тоді колишній чоловік Моніки Беллуччі.

Каетано став четвертою дитиною для актора. Свого часу Беллуччі народила йому доньок Деву та Леоні. А друга дружина француза Тіна Кунакі народила дівчинку Амазонію.

Венсан Кассель та Нара Баптіста Фото: narahbaptista/instagram

Для Нари Баптісти дитина стала первістком. Про її роман зі старшим на 30 років французьким актором стало відомо у 2023. У квітні того ж року він розлучився з моделлю Кунакі. Наразі пара ще не одружена.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Венсан Кассель вийшов на публіку з вагітною Нарою Баптістою в листопаді 2024 року.

20-річна Дева Кассель показала рідкісні кадри зі своїм бойфрендом, 26-річним актором Саулом Нанні.

Крім того, Венсан Кассель уперше показав маленького сина від Нари Баптісти.