Вслед за Лабубу набирает обороты новая игрушка Вакуку: что это такое (фото)
Пока весь мир восхищается игрушками Лабубу, китайские производители уже готовят им замену — Вакуку. Мохнатый "воин джунглей" с характерной монобровью уже совсем скоро может стать следующим глобальным трендом среди молодежи.
Новая игрушка впервые появилась на презентации Miniso Land в марте 2025 года. Ее представила публике популярная китайская сеть магазинов Miniso. Уже тогда продукт очень хорошо продавался.
"Мы зафиксировали рекордный рост выручки на 90% во время первой презентации Вакуку", — сообщили представители Miniso. С тех пор популярность игрушки продолжает расти.
Тренд на Вакуку
Концепция Вакуку наследует успешную формулу Лабубу — покупатель получает упаковку с игрушкой-сюрпризом, не зная заранее, какая именно модель ему достанется. Этот элемент неожиданности стал ключевым фактором успеха подобных товаров.
Внешне этот персонаж чрезвычайно экзотичен, в частности его фишкой называют характерную монобровь. Игрушка быстро завоевала популярность среди молодежи благодаря необычной эстетике "милого уродства".
"Вакуку разорвал социальные сети. Их смели с полок за два часа", — говорят продавцы. По их словам, молодежь тянется к подобной эстетике как протест против нереалистичных стандартов красоты.
Распространение моды
Сейчас игрушка набирает обороты только в Китае, однако эксперты прогнозируют возможное распространение этой моды на международные рынки. Опыт Лабубу доказывает, что подобные тренды могут становиться глобальным явлением.
Перекупщики проявляют большой интерес к этой игрушке, рассматривая ее как потенциальный стартап для заработка.
Напомним, ранее Фокус писал:
- Что такое игрушки Лабубу и почему они так популярны.
- Также мы рассказывали об украинке, которая получила в подарок Лабубу и нарвалась на критику.
Кроме того, продажи игрушек Лабубу бьют рекорды: производитель перегнал создателей Barbie и Transformers.