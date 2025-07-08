Вслед за Лабубу набирает обороты новая игрушка Вакуку: что это такое (фото)

Пока весь мир восхищается игрушками Лабубу, китайские производители уже готовят им замену — Вакуку. Мохнатый "воин джунглей" с характерной монобровью уже совсем скоро может стать следующим глобальным трендом среди молодежи.

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Новая игрушка впервые появилась на презентации Miniso Land в марте 2025 года. Ее представила публике популярная китайская сеть магазинов Miniso. Уже тогда продукт очень хорошо продавался.

"Мы зафиксировали рекордный рост выручки на 90% во время первой презентации Вакуку", — сообщили представители Miniso. С тех пор популярность игрушки продолжает расти.

Тренд на Вакуку

Концепция Вакуку наследует успешную формулу Лабубу — покупатель получает упаковку с игрушкой-сюрпризом, не зная заранее, какая именно модель ему достанется. Этот элемент неожиданности стал ключевым фактором успеха подобных товаров.

Внешне этот персонаж чрезвычайно экзотичен, в частности его фишкой называют характерную монобровь. Игрушка быстро завоевала популярность среди молодежи благодаря необычной эстетике "милого уродства".

Концепция Вакуку наследует успешную формулу Лабубу Фото: Weibo

"Вакуку разорвал социальные сети. Их смели с полок за два часа", — говорят продавцы. По их словам, молодежь тянется к подобной эстетике как протест против нереалистичных стандартов красоты.

Распространение моды

Сейчас игрушка набирает обороты только в Китае, однако эксперты прогнозируют возможное распространение этой моды на международные рынки. Опыт Лабубу доказывает, что подобные тренды могут становиться глобальным явлением.

Перекупщики проявляют большой интерес к этой игрушке, рассматривая ее как потенциальный стартап для заработка.

Напомним, ранее Фокус писал:

Что такое игрушки Лабубу и почему они так популярны.

Также мы рассказывали об украинке, которая получила в подарок Лабубу и нарвалась на критику.

Кроме того, продажи игрушек Лабубу бьют рекорды: производитель перегнал создателей Barbie и Transformers.