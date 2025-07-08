Слідом за Лабубу набирає обертів нова іграшка Вакуку: що це таке (фото)

Поки весь світ захоплюється іграшками Лабубу, китайські виробники вже готують їм заміну — Вакуку. Мохнатий "воїн джунглів" з характерною монобровою уже зовсім скоро може стати наступним глобальним трендом серед молоді.

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Нова іграшка вперше з'явилася на презентації Miniso Land у березні 2025 року. Її представила публіці популярна китайська мережа магазинів Miniso. Вже тоді продукт мав дивовижні продажі.

"Ми зафіксували рекордний ріст виторгу на 90% під час першої презентації Вакуку", — повідомили представники Miniso. З того часу популярність іграшки продовжує зростати.

Тренд на Вакуку

Концепція Вакуку наслідує успішну формулу Лабубу — покупець отримує упаковку з іграшкою-сюрпризом, не знаючи заздалегідь, яка саме модель йому дістанеться. Цей елемент несподіванки став ключовим фактором успіху подібних товарів.

Зовнішньо цього персонажа надзвичайно екзотична, зокрема його фішкою називають характерну моноброву. Іграшка швидко завоювала популярність серед молоді завдяки незвичайній естетиці "милої потворності".

Концепція Вакуку наслідує успішну формулу Лабубу Фото: Weibo

"Вакуку розірвав соціальні мережі. Їх змели з полиць за дві години", — кажуть продавці. За їхніми словами, молодь тягнеться до подібної естетики як протесту проти нереалістичних стандартів краси.

Поширення моди

Наразі іграшка набирає обертів лише у Китаї, однак експерти прогнозують можливе поширення цієї моди на міжнародні ринки. Досвід Лабубу доводить, що подібні тренди можуть ставати глобальним явищем.

Перекупники проявляють неабиякий інтерес до цієї іграшки, розглядаючи її як потенційний стартап для заробітку.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Що таке іграшки Лабубу і чому вони такі популярні.

Також ми розповідали про українку, яка отримала в подарунок Лабубу й нарвалась на критику.

Крім того, продаж іграшок Лабубу б'є рекорди: виробник перегнав творців Barbie та Transformers.