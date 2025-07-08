"Точная копия мамы": как сейчас выглядит дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина (фото)
Российский шоумен Максим Галкин поразил своих поклонников, сравнив, как изменилась его дочь Лиза за восемь лет. Девочка внешнего очень похожа на маму и заметно подросла.
49-летний Галкин опубликовал в Instagram коллаж, где сравнил два снимка дочери с восьмилетним интервалом. Фотографии сделаны на фоне семейного дома в Юрмале. "Через восемь лет на том же месте", — подписал фото Максим.
На первом снимке маленькая Лиза в ярком платье с бантом на голове, а на втором — позирует в джинсовом костюме. Трансформация 11-летней девочки произвела сильное впечатление на фанатов, которые активно обсуждают публикацию в комментариях.
Реакция пользователей сети
- "Красавица невероятная! И столько в ней мудрости! У вас замечательные детки! Счастья вам и любви навсегда!";
- "Из очаровательной девочки Лиза превращается в удивительно красивую девушку. Пусть обязательно будет счастливой!";
- "Какая же она красивая!";
- "Точная копия мамы";
- "Какая же она красивая! Настоящая принцесса. Пусть будет счастливой ее судьба".
49-летний Максим Галкин и 76-летняя Алла Пугачева поженились в 2011 году. Супруги воспитывают двойню: 11-летних Лизу и Гарри, дети рождены с помощью суррогатной матери.
Позиция относительно войны в Украине
В 2022 году Галкин публично выступил против российского вторжения в Украину, после чего семья покинула РФ и сейчас живет в Израиле. Недавно Максим Галкин вместе с женой и детьми отдыхал в Риме.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
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