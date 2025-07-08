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Стиль жизни

"Точная копия мамы": как сейчас выглядит дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина (фото)

Алла Пугачева и ее дочь от Максима Галкина
Алла Пугачева с дочерью Лизой | Фото: Instagram

Российский шоумен Максим Галкин поразил своих поклонников, сравнив, как изменилась его дочь Лиза за восемь лет. Девочка внешнего очень похожа на маму и заметно подросла.

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49-летний Галкин опубликовал в Instagram коллаж, где сравнил два снимка дочери с восьмилетним интервалом. Фотографии сделаны на фоне семейного дома в Юрмале. "Через восемь лет на том же месте", — подписал фото Максим.

На первом снимке маленькая Лиза в ярком платье с бантом на голове, а на втором — позирует в джинсовом костюме. Трансформация 11-летней девочки произвела сильное впечатление на фанатов, которые активно обсуждают публикацию в комментариях.

Лиза, дочь Аллы Пугачевой
Лиза заметно изменилась
Фото: Instagram

Реакция пользователей сети

  • "Красавица невероятная! И столько в ней мудрости! У вас замечательные детки! Счастья вам и любви навсегда!";
  • "Из очаровательной девочки Лиза превращается в удивительно красивую девушку. Пусть обязательно будет счастливой!";
  • "Какая же она красивая!";
Максим Галкин, Лиза, Гарри
Максим Галкин с детьми
Фото: Instagram
Максим Галкин, Лиза, Гарри
Максим Галкин с детьми
Фото: Instagram
  • "Точная копия мамы";
  • "Какая же она красивая! Настоящая принцесса. Пусть будет счастливой ее судьба".

49-летний Максим Галкин и 76-летняя Алла Пугачева поженились в 2011 году. Супруги воспитывают двойню: 11-летних Лизу и Гарри, дети рождены с помощью суррогатной матери.

Позиция относительно войны в Украине

В 2022 году Галкин публично выступил против российского вторжения в Украину, после чего семья покинула РФ и сейчас живет в Израиле. Недавно Максим Галкин вместе с женой и детьми отдыхал в Риме.

Селфи Максима Галкина и Аллы Пугачевой
Максим Галкин и Алла Пугачева
Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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