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Стиль життя

"Точна копія мами": який вигляд зараз має дочка Алли Пугачової та Максима Галкіна (фото)

Алла Пугачова та її донька від Максима Галкіна
Алла Пугачова з донькою Лізою | Фото: Instagram

Російський шоумен Максим Галкін вразив своїх прихильників, порівнявши, як змінилась його донька Ліза за вісім років. Дівчинка зовнішнього дуже схожа на маму й помітно підросла.

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49-річний Галкін опублікував в Instagram колаж, де порівняв два знімки доньки з восьмирічним інтервалом. Світлини зроблені на фоні сімейного будинку в Юрмалі. "Через вісім років на тому ж місці", — підписав фото Максим.

На першому знімку маленька Ліза в яскравій сукні з бантом на голові, а на другому — позує в джинсовому костюмі. Трансформація 11-річної дівчинки справила сильне враження на фанатів, які активно обговорюють публікацію у коментарях.

Ліза, донька Алли Пугачової
Ліза помітно змінилася
Фото: Instagram

Реакція користувачів мережі

  • "Красуня неймовірна! І стільки у ній мудрості! У вас чудові дітки! Щастя вам і кохання назавжди!";
  • "Із чарівної дівчинки Ліза перетворюється на дивовижно красиву дівчину. Нехай обов'язково буде щасливою!";
  • "Яка ж вона гарна!";
Максим Галкін, Ліза, Гаррі
Максим Галкін з дітьми
Фото: Instagram
Максим Галкін, Ліза, Гаррі
Максим Галкін з дітьми
Фото: Instagram
  • "Точна копія мами";
  • "Яка ж вона гарна! Справжня принцеса. Хай буде щасливою її доля".

49-річний Максим Галкін та 76-річна Алла Пугачова одружилися у 2011 році. Подружжя виховує двійню: 11-річних Лізу та Гаррі, діти народжені за допомогою сурогатної матері.

Позиція щодо війни в Україні

У 2022 році Галкін публічно виступив проти російського вторгнення в Україну, після чого родина залишила РФ й зараз живе в Ізраїлі. Нещодавно Максим Галкін разом з дружиною та дітьми відпочивав у Римі.

Селфі Максима Галкіна і Алли Пугачової
Максим Галкін та Алла Пугачова
Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Раніше в Держдумі РФ придумали покарання для Алли Пугачової після її публікації про "Охматдит". Олексій Журавльов вимагає відібрати все майно у співачки.