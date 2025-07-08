"Точна копія мами": який вигляд зараз має дочка Алли Пугачової та Максима Галкіна (фото)
Російський шоумен Максим Галкін вразив своїх прихильників, порівнявши, як змінилась його донька Ліза за вісім років. Дівчинка зовнішнього дуже схожа на маму й помітно підросла.
49-річний Галкін опублікував в Instagram колаж, де порівняв два знімки доньки з восьмирічним інтервалом. Світлини зроблені на фоні сімейного будинку в Юрмалі. "Через вісім років на тому ж місці", — підписав фото Максим.
На першому знімку маленька Ліза в яскравій сукні з бантом на голові, а на другому — позує в джинсовому костюмі. Трансформація 11-річної дівчинки справила сильне враження на фанатів, які активно обговорюють публікацію у коментарях.
Реакція користувачів мережі
- "Красуня неймовірна! І стільки у ній мудрості! У вас чудові дітки! Щастя вам і кохання назавжди!";
- "Із чарівної дівчинки Ліза перетворюється на дивовижно красиву дівчину. Нехай обов'язково буде щасливою!";
- "Яка ж вона гарна!";
- "Точна копія мами";
- "Яка ж вона гарна! Справжня принцеса. Хай буде щасливою її доля".
49-річний Максим Галкін та 76-річна Алла Пугачова одружилися у 2011 році. Подружжя виховує двійню: 11-річних Лізу та Гаррі, діти народжені за допомогою сурогатної матері.
Позиція щодо війни в Україні
У 2022 році Галкін публічно виступив проти російського вторгнення в Україну, після чого родина залишила РФ й зараз живе в Ізраїлі. Нещодавно Максим Галкін разом з дружиною та дітьми відпочивав у Римі.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Аллу Пугачову звинуватили в підготовленні замаху на вбивство. Звинувачення надійшли від глави російського федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією (ФПБК) Віталія Бородіна.
- Максим Галкін показав, який зараз вигляд має Алла Пугачова.
Раніше в Держдумі РФ придумали покарання для Алли Пугачової після її публікації про "Охматдит". Олексій Журавльов вимагає відібрати все майно у співачки.