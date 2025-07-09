Полнолуние в июле 2025 года: когда будет, значение и астрологические советы

Полнолуние 10 июля 2025 года — это не только красивое небесное явление, но и мощный момент для саморефлексии, завершения важных этапов и внутренних трансформаций. Важно в этот день избегать конфликтов.

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Когда будет полнолуние в июле 2025 года?

В июле 2025 года полнолуние наступит 10 июля в 23:37 по киевскому времени. Это явление происходит, когда Луна находится напротив Солнца, полностью освещена и видима на небе ночью.

Это полнолуние происходит в знаке Козерога, что символизирует дисциплину, ответственность, достижение целей и структуру.

Что это значит для конкретных знаков:

Овнам и Весам : время принятия решений в карьере.

: время принятия решений в карьере. Ракам и Козерогам : эмоциональная кульминация, пересмотр семейных/рабочих вопросов.

: эмоциональная кульминация, пересмотр семейных/рабочих вопросов. Остальным знакам: хороший период для завершения дел, планирования и внутреннего баланса.

Как полнолуние влияет на человека?

Полнолуние может вызвать:

бессонница или чувствительный сон;

усиление эмоций;

обострение интуиции;

завершение внутренних процессов.

Рекомендуется:

избегать конфликтов;

медитировать или вести дневник;

делать практики благодарности;

завершать проекты или отношения, которые больше не служат вам.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Также Фокус писал о трех знаках Зодиака, которым повезет с 7 по 13 июля 2025 года.