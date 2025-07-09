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Полнолуние в июле 2025 года: когда будет, значение и астрологические советы
Полнолуние 10 июля 2025 года — это не только красивое небесное явление, но и мощный момент для саморефлексии, завершения важных этапов и внутренних трансформаций. Важно в этот день избегать конфликтов.
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Фокус рассказывает об особенностях протекания астрономического явления.
Когда будет полнолуние в июле 2025 года?
В июле 2025 года полнолуние наступит 10 июля в 23:37 по киевскому времени. Это явление происходит, когда Луна находится напротив Солнца, полностью освещена и видима на небе ночью.
Это полнолуние происходит в знаке Козерога, что символизирует дисциплину, ответственность, достижение целей и структуру.
Что это значит для конкретных знаков:
- Овнам и Весам: время принятия решений в карьере.
- Ракам и Козерогам: эмоциональная кульминация, пересмотр семейных/рабочих вопросов.
- Остальным знакам: хороший период для завершения дел, планирования и внутреннего баланса.
Как полнолуние влияет на человека?
Полнолуние может вызвать:
- бессонница или чувствительный сон;
- усиление эмоций;
- обострение интуиции;
- завершение внутренних процессов.
Рекомендуется:
- избегать конфликтов;
- медитировать или вести дневник;
- делать практики благодарности;
- завершать проекты или отношения, которые больше не служат вам.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- До конца лета 2025 года звезды готовят неожиданные повороты для трех знаков Зодиака.
- Ретроградный Меркурий будет длиться с 18 июля по 11 августа 2025 года. Это идеальное время для переосмысления.
Также Фокус писал о трех знаках Зодиака, которым повезет с 7 по 13 июля 2025 года.