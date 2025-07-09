Повня в липні 2025 року: коли буде, значення та астрологічні поради

Повня 10 липня 2025 року — це не лише красиве небесне явище, а й потужний момент для саморефлексії, завершення важливих етапів і внутрішніх трансформацій. Важливо в цей день уникати конфліктів.

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Коли буде повня в липні 2025 року?

У липні 2025 року повня настане 10 липня о 23:37 за київським часом. Це явище відбувається, коли Місяць перебуває напроти Сонця, повністю освітлений і видимий на небі вночі.

Ця повня відбувається у знакові Козерога, що символізує дисципліну, відповідальність, досягнення цілей та структуру.

Що це означає для конкретних знаків:

Овнам і Терезам : час ухвалення рішень у кар’єрі.

: час ухвалення рішень у кар’єрі. Ракам і Козерогам : емоційна кульмінація, перегляд сімейних/робочих питань.

: емоційна кульмінація, перегляд сімейних/робочих питань. Іншим знакам: гарний період для завершення справ, планування та внутрішнього балансу.

Як повня впливає на людину?

Повний місяць може викликати:

безсоння або чутливий сон;

посилення емоцій;

загострення інтуїції;

завершення внутрішніх процесів.

Рекомендується:

уникати конфліктів;

медитувати або вести щоденник;

робити практики подяки;

завершувати проєкти або стосунки, які більше не служать вам.

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