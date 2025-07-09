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Повня в липні 2025 року: коли буде, значення та астрологічні поради
Повня 10 липня 2025 року — це не лише красиве небесне явище, а й потужний момент для саморефлексії, завершення важливих етапів і внутрішніх трансформацій. Важливо в цей день уникати конфліктів.
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Фокус розповідає про особливості перебігу астрономічного явища.
Коли буде повня в липні 2025 року?
У липні 2025 року повня настане 10 липня о 23:37 за київським часом. Це явище відбувається, коли Місяць перебуває напроти Сонця, повністю освітлений і видимий на небі вночі.
Ця повня відбувається у знакові Козерога, що символізує дисципліну, відповідальність, досягнення цілей та структуру.
Що це означає для конкретних знаків:
- Овнам і Терезам: час ухвалення рішень у кар’єрі.
- Ракам і Козерогам: емоційна кульмінація, перегляд сімейних/робочих питань.
- Іншим знакам: гарний період для завершення справ, планування та внутрішнього балансу.
Як повня впливає на людину?
Повний місяць може викликати:
- безсоння або чутливий сон;
- посилення емоцій;
- загострення інтуїції;
- завершення внутрішніх процесів.
Рекомендується:
- уникати конфліктів;
- медитувати або вести щоденник;
- робити практики подяки;
- завершувати проєкти або стосунки, які більше не служать вам.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- До кінця літа 2025 року зірки готують несподівані повороти для трьох знаків Зодіаку.
- Ретроградний Меркурій триватиме з 18 липня по 11 серпня 2025 року. Це ідеальний час для переомислення.
Також Фокус писав про три знаки Зодіаку, яким пощастить з 7 по 13 липня 2025 року.