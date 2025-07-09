Очень разные: как выглядит и чем занимается младшая сестра Греты Тунберг

О 22-летней шведской активистке Грете Тунберг знает весь мир благодаря ее экстравагантным выходкам и смелым заявлением. Ее младшая сестра, 19-летняя Беата, намного менее популярна, но уже весьма узнаваема.

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Когда Грета стала знаменитой, Беата не была в восторге от этой славы. Она пела с детства и мечтала стать певицей, но их фамилия уже была на слуху по другому поводу. Поэтому она сменила имя, став Беа Эрнман, взяв девичью фамилию матери, и дебютировала в соцсетях со своими песнями, пишет шведский ресурс Hänt.

Девушка признается, что ее часто упоминают в одном ряду с ее старшей сестрой, которая в прошлом месяце попала в заголовки международных новостей, когда пыталась прорваться в Газу в рамках "смелой кампании по информированию общественности".

На вопрос о том, что думает о подобных сравнениях, Беа ответила: "Думаю, это случается со всеми, кто находится в центре внимания". Сестра экоактивистки также добавила, что между ними мало общего, и они очень разные.

Беа Эрнман научилась наслаждаться жизнью Фото: beatamonalisa/instagram

Эрнман вышла из тени в начале этого лета, поделившись видеозаписями своего выступления в Стокгольме. Сейчас Беа завершает работу над первым альбомом.

"Это очень дерзко. Я хочу, чтобы люди чувствовали себя воодушевленными, слушая его", — подчеркнула юная певица.

Ожидается, что альбом выйдет в конце этого года.

Мать Беа и Греты — Малена Эрнман, бывшая участница "Евровидения" и оперная певица (меццо-сопрано). Их отец — шведский кинопродюсер и сценарист Сванте Тунберг.

Беа идет по стопам своих успешных родителей и сестры, но при этом настаивает на том, что хочет проложить свой собственный путь.

Она признается, что годы насмешек и издевательств научили ее стойкости, м теперь, когда публика в зале неоднозначно реагирует на ее пение, Беа не обращает на это внимания. Для нее главное, что ее слышат.

Грета Тунберг понимает, как ее известность влияет на ее семью. Она получает множество угроз и критики в соцсетях, поэтому переживает за родных:

"Разница между мной и теми, кто остался дома, заключается в том, что я постоянно в разъездах, я недоступна. Люди не знают, где я живу, где сплю, где нахожусь. У меня нет повседневной жизни. Но моя сестра дома, которая пытается жить обычной жизнью… с ней гораздо проще связаться".

Ранее Фокус писал, что:

Грету заподозрили в романе с фотографом Крисом Кеббоном. Его замечали в компании Тунберг в течение последних 18 месяцев.

Дональд Трамп посоветовал Грете Тунберг пройти курсы по управлению гневом и назвал шведскую активистку "разгневанным молодым человеком" после того, как ее попытку прорвать блокаду Газы сорвал израильский флот.

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