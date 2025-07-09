Дуже різні: який вигляд і чим займається молодша сестра Грети Тунберг

Про 22-річну шведську активістку Грету Тунберг знає весь світ завдяки її екстравагантним витівкам і сміливим заявам. Її молодша сестра, 19-річна Беата, набагато менш популярна, але вже вельми впізнавана.

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Коли Грета стала знаменитою, Беата не була в захваті від цієї слави. Вона співала з дитинства і мріяла стати співачкою, але їхнє прізвище вже було на слуху з іншого приводу. Тому вона змінила ім'я, ставши Беа Ернман, взявши дівоче прізвище матері, і дебютувала в соцмережах зі своїми піснями, пише шведський ресурс Hänt.

Дівчина зізнається, що її часто згадують в одній низці з її старшою сестрою, яка минулого місяця потрапила в заголовки міжнародних новин, коли намагалася прорватися в Газу в межах "сміливої кампанії з інформування громадськості".

На запитання про те, що думає про подібні порівняння, Беа відповіла: "Гадаю, це трапляється з усіма, хто перебуває в центрі уваги". Сестра екоактивістки також додала, що між ними мало спільного, і вони дуже різні.

Беа Ернман навчилася насолоджуватися життям Фото: beatamonalisa/instagram

Ернман вийшла з тіні на початку цього літа, поділившись відеозаписами свого виступу в Стокгольмі. Зараз Беа завершує роботу над першим альбомом.

"Це дуже зухвало. Я хочу, щоб люди почувалися натхненними, слухаючи його", — наголосила юна співачка.

Очікується, що альбом вийде наприкінці цього року.

Мати Беа і Грети — Малена Ернман, колишня учасниця "Євробачення" і оперна співачка (меццо-сопрано). Їхній батько — шведський кінопродюсер і сценарист Сванте Тунберг.

Беа йде по стопах своїх успішних батьків і сестри, але при цьому наполягає на тому, що хоче прокласти свій власний шлях.

Вона зізнається, що роки насмішок і знущань навчили її стійкості, і тепер, коли публіка в залі неоднозначно реагує на її спів, Беа не звертає на це уваги. Для неї головне, що її чують.

Грета Тунберг розуміє, як її популярність впливає на її родину. Вона отримує безліч погроз і критики в соцмережах, тому переживає за рідних:

"Різниця між мною і тими, хто залишився вдома, полягає в тому, що я постійно в роз'їздах, я недоступна. Люди не знають, де я живу, де сплю, де перебуваю. У мене немає повсякденного життя. Але моя сестра вдома, яка намагається жити звичайним життям... з нею набагато простіше зв'язатися".

Раніше Фокус писав, що:

Грету запідозрили в романі з фотографом Крісом Кеббоном. Його помічали в компанії Тунберг протягом останніх 18 місяців.

Дональд Трамп порадив Греті Тунберг пройти курси з управління гнівом і назвав шведську активістку "розгніваною молодою людиною" після того, як її спробу прорвати блокаду Гази зірвав ізраїльський флот.

Ми також розповідали, як маленька активістка перетворилася на політичну фурію.