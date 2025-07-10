Из-за русских: Брэд Питт удивил новым требованием к Анджелине Джоли

Голливудский актер Брэд Питт просит увидеть личные сообщения бывшей жены Анджелины Джоли в новом судебном документе.

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61-летняя звезда "Формулы-1" подал документы, в которых отмечает, что ему трудно получить сообщения 50-летней Энджи, которые, по его мнению, могут предоставить решающее доказательство в их затяжном конфликте относительно французской винодельни Château Miraval. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшие супруги ведут ожесточенную борьбу за виноградник и поместье после того, как Джоли продала свою долю стоимостью 64 миллиона долларов российскому бизнесмену Юрию Шефлеру, владельцу SPI Group, материнской компании Stoli Group, в 2021 году.

Питт утверждает, что его бывшая заключила сделку, несмотря на их предварительную договоренность о том, что ни один из них не продаст свою долю, если другой не даст разрешения.

Он утверждает, что другой россиянин Алексей Олейник непосредственно знает о переговорах между Джоли и ее командой, и что запрашиваемая документация соответствует "его основным утверждениям" по делу.

Анджелина Джоли с детьми Фото: Getty Images

Судья еще не вынес решение. В своем последнем документе голливудский актер заявил, что хочет, чтобы Олейник прислал уведомление о продаже доли Анджелины, включая любые сообщения с его бывшей женой и ее командой.

Россиянин утверждал, что он является резидентом Швейцарии и не может быть вынужден участвовать в судебной борьбе, которая была начата в Калифорнии.

Поместье Джоли и Питта во Франции Фото: Getty Images

В июле 2024 года Энджи попросила Питта "прекратить споры" и отозвать иск против нее, чтобы позволить их семье "исцелиться".

Впрочем, источники сообщили, что звезда "Бойцовского клуба" "не намеревалась" отказываться от иска, утверждая, что Джоли сделала эту просьбу лишь после того, как поняла, что у нее не такие весомые аргументы, как она думала ранее.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

19-летняя родная дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло выглядела как вылитая копия своей знаменитой матери, когда вышла на прогулку.

Команда Питта обратилась с ходатайством в суд с требованием допросить компанию его экс-супруги Nouvel LLC, которая якобы используется для обхода контрактных ограничений.

Кроме того, дом Брэда ограбили трое неизвестных лиц, вломившись в поместье поздно вечером.