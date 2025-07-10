Через росіян: Бред Пітт здивував новою вимогою до Анджеліни Джолі

Голлівудський актор Бред Пітт просить побачити особисті повідомлення колишньої дружини Анджеліни Джолі у новому судовому документі.

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61-річна зірка "Формули-1" подав документи, у яких зазначає, що йому важко отримати повідомлення 50-річної Енджі, які, на його думку, можуть надати вирішальний доказ у їхньому затяжному конфлікті щодо французької виноробні Château Miraval. Про це пише Daily Mail.

Колишнє подружжя веде запеклу боротьбу за виноградник і маєток після того, як Джолі продала свою частку вартістю 64 мільйони доларів російському бізнесмену Юрію Шефлеру, власнику SPI Group, материнської компанії Stoli Group, у 2021 році.

Пітт стверджує, що його колишня уклала угоду, незважаючи на їхню попередню домовленість про те, що жоден з них не продасть свою частку, якщо інший не дасть дозволу.

Він стверджує, що інший росіянин Олексій Олійник безпосередньо знає про переговори між Джолі та її командою, і що запитувана документація відповідає "його основним твердженням" у справі.

Анджеліна Джолі з дітьми Фото: Getty Images

Суддя ще не виніс рішення. У своєму останньому документі голлівудський актор заявив, що хоче, щоб Олійник надіслав повідомлення щодо продажу частки Анджеліни, включаючи будь-які повідомлення з його колишньою дружиною та її командою.

Росіянин стверджував, що він є резидентом Швейцарії і не може бути змушений брати участь у судовій боротьбі, яка була розпочата в Каліфорнії.

Маєток Джолі та Пітта у Франції Фото: Getty Images

У липні 2024 року Енджі попросила Пітта "припинити суперечки" та відкликати позов проти неї, щоб дозволити їхній родині "зцілитися".

Втім, джерела повідомили, що зірка "Бійцівського клубу" "не мала наміру" відмовлятися від позову, стверджуючи, що Джолі зробила це прохання лише після того, як зрозуміла, що в неї не такі вагомі аргументи, як вона думала раніше.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

19-річна рідна донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло виглядала як вилита копія своєї знаменитої матері, коли вийшла на прогулянку.

Команда Пітта звернулася з клопотанням до суду з вимогою допитати компанію його ексдружини Nouvel LLC, яка начебто використовується для обходу контрактних обмежень.

Крім того, будинок Бреда пограбували троє невідомих осіб, вломившись до маєтку пізно ввечері.