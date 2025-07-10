Телеведущая Хоменко, пережив сильный стресс, обрезала волосы в прямом эфире (видео)

Телеведущая канала "Дом" Ирина Хоменко собственноручно подстригла себе волосы во время прямого эфира в Instagram, назвав этот шаг эмоциональным способом избавиться от стресса.

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Звезда экрана решила кардинально изменить свой образ прямо на глазах у подписчиков в социальной сети. Телеведущая взяла в руки ножницы и начала стричь собственные волосы.

"Решила избавиться от накопительного стресса. Мне понравилось", — прокомментировала Хоменко свой поступок.

По словам ведущей, этот шаг оказался не только эмоциональным, но и помог ей освободиться от плохих мыслей. Она назвала свой эксперимент с внешностью способом обновления и избавления от негатива.

Кроме собственного перевоплощения, Ирина решила изменить имидж своего домашнего любимца Тефити, которого также подстригли.

Реакция аудитории

"Давно не была с такой длиной. Как вам?" — поинтересовалась она у подписчиков.

"Красавица";

"Вот это ты рискованная";

"Но результат классный";

"Цвет волос не ваш";

"Как будто помолодела".

Напомним, что Ирина Хоменко работает на телеканале "Дом" с сентября 2022 года, где ведет проекты "Утро Дома" и "Я не забуду".

Телеведущая канала "Дом" Ирина Хоменко Фото: Instagram

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