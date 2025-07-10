Телеведуча Хоменко, переживши сильний стрес, обрізала волосся у прямому ефірі (відео)

Телеведуча каналу "Дім" Ірина Хоменко власноруч підстригла собі волосся під час прямого ефіру в Instagram, назвавши цей крок емоційним способом позбутися стресу.

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Зірка екрану вирішила кардинально змінити свій образ прямо на очах у підписників у соціальній мережі. Телеведуча взяла до рук ножиці та почала стригти власне волосся.

"Вирішила позбутись накопичувального стресу. Мені сподобалося", — прокоментувала Хоменко свій вчинок.

За словами ведучої, цей крок виявився не тільки емоційним, але й допоміг їй звільнитися від поганих думок. Вона назвала свій експеримент з зовнішністю способом оновлення та позбавлення від негативу.

Окрім власного перевтілення, Ірина вирішила змінити імідж свого домашнього улюбленця Тефіті, якого також підстригли.

Реакція аудиторії

"Давно не була з такою довжиною. Як вам?" — поцікавилась вона у підписників.

"Красуня";

"Оце ти ризикова";

"Але результат класний";

"Колір волосся не ваш";

"Наче помолодшала".

Нагадаємо, що Ірина Хоменко працює на телеканалі "Дім" з вересня 2022 року, де веде проєкти "Ранок Вдома" і "Я не забуду".

Телеведуча каналу "Дім" Ірина Хоменко Фото: Instagram

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