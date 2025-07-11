Украинка увидела, как на самом деле живут люди в Канаде, и еще долго не могла прийти в себя

Девушка поделилась своими впечатлениями в социальных сетях, рассказав об особенностях поведения людей без постоянного жилья во многих канадских городах.

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Украинка, которая переехала в Канаду, поделилась впечатлениями о том, что ее больше всего поразило в новой стране. По словам переселенки, большая концентрация бездомных в центральных районах городов стала для нее настоящим шоком.

"В Канаде очень много бездомных, и все они живут в центре города. Если в Украине разбросаны по всей территории, то здесь находятся на одних улицах", — рассказала автор в TikTok.

Бездомные в Канаде

Украинка также объяснила логику, почему это происходит: "Люди здесь и спят, и едят, и выпрашивают деньги. Жить где-то немножечко дальше им вообще не выгодно. В центре города много людей, которые всегда могут купить им кофе, что-то вкусненького поесть, дадут немножко денег, дальше власть выдаст немножко наркотиков и все необходимое".

Девушка призналась, что сначала это вызвало у нее страх: "Первое время меня очень пугало то, что многие из тех людей выглядели неадекватными". Она подчеркнула, что минусы есть в каждой стране, но именно концентрация бездомных в центре городов особенно удивляет в Канаде.

Украинка рассказала о жизни в Канаде Фото: YouTube

Однако со временем она адаптировалась к ситуации и перестала обращать на это внимание.

Что пишут люди?

"Девушка, вы сейчас говорите только о своем городе, в нашем их почти нет. Канада большая страна, не надо судить по одному большому городу", — написала одна из участниц обсуждения;

"Канада — это не город. Это страна! Эй! В каком городе Канады вы нашли бомжей? Показать слабо?" — спросил другой зритель;

"Да ты что? Не верно", — добавил следующий.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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