Українка побачила, як насправді живуть люди у Канаді, й ще довго не могла прийти до тями

Дівчина поділилася своїми враженнями в соціальних мережах, розповівши про особливості поведінки людей без постійного житла в багатьох канадських містах.

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Українка, яка переїхала до Канади, поділилася враженнями про те, що її найбільше вразило в новій країні. За словами переселенки, велика концентрація безхатьків у центральних районах міст стала для неї справжнім шоком.

"У Канаді дуже багато безхатьків, і всі вони живуть в центрі міста. Якщо в Україні розкидані по всій території, то тут знаходяться на одних вулицях", — розповіла авторка в TikTok.

Безхатьки у Канаді

Українка також пояснила логіку, чому це відбувається: "Люди тут і сплять, і їдять, і випрошують гроші. Жити десь трішечки далі їм взагалі не вигідно. У центрі міста багато людей, які завжди можуть купити їм кави, щось смачненького поїсти, дадуть трошки грошей, далі влада видасть трошки наркотиків і все необхідне".

Дівчина зізналася, що спочатку це викликало в неї страх: "Перший час мене дуже лякало те, що багато з тих людей виглядали неадекватними". Вона підкреслила, що мінуси є у кожній країні, але саме концентрація безхатьків у центрі міст особливо дивує в Канаді.

Українка розказала про життя в Канаді Фото: YouTube

Однак з часом вона адаптувалася до ситуації й перестала звертати на це увагу.

Що пишуть люди?

"Дівчино, ви зараз говорите тільки про своє місто, в нашому їх майже нема. Канада велика країна, не треба судити по одному великому місту", — написала одна з учасниць обговорення;

"Канада — це не місто. Це країна! Агов! В якому місті Канади ви знайшли бомжів? Показати слабо?" — запитав інший глядач;

"Та ти що? Не вірно", — додав наступний.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українка купила хату в селі за $5 тисяч — "з водою і світлом": чому з неї сміються? Молода матір провела екскурсію по своєму новому помешканню десь у сільській місцевості. За її словами, на території також є напіврозвалений погріб, гараж та "сіновал".

Дівчину, яка переїхала в США, вразив стиль життя американської молоді студентського віку. За її словами, вчорашні випускники школи можуть дозволити собі орендувати житло та мають власний автомобіль.

Крім того, українка з Миколаєва Лана Пітель розповіла, як будувала карʼєру в США після переїзду та стосунки з македонцем, від якого народила двох дітей.