Українка побачила, як насправді живуть люди у Канаді, й ще довго не могла прийти до тями
Дівчина поділилася своїми враженнями в соціальних мережах, розповівши про особливості поведінки людей без постійного житла в багатьох канадських містах.
Українка, яка переїхала до Канади, поділилася враженнями про те, що її найбільше вразило в новій країні. За словами переселенки, велика концентрація безхатьків у центральних районах міст стала для неї справжнім шоком.
"У Канаді дуже багато безхатьків, і всі вони живуть в центрі міста. Якщо в Україні розкидані по всій території, то тут знаходяться на одних вулицях", — розповіла авторка в TikTok.
Безхатьки у Канаді
Українка також пояснила логіку, чому це відбувається: "Люди тут і сплять, і їдять, і випрошують гроші. Жити десь трішечки далі їм взагалі не вигідно. У центрі міста багато людей, які завжди можуть купити їм кави, щось смачненького поїсти, дадуть трошки грошей, далі влада видасть трошки наркотиків і все необхідне".
Дівчина зізналася, що спочатку це викликало в неї страх: "Перший час мене дуже лякало те, що багато з тих людей виглядали неадекватними". Вона підкреслила, що мінуси є у кожній країні, але саме концентрація безхатьків у центрі міст особливо дивує в Канаді.
Однак з часом вона адаптувалася до ситуації й перестала звертати на це увагу.
Що пишуть люди?
- "Дівчино, ви зараз говорите тільки про своє місто, в нашому їх майже нема. Канада велика країна, не треба судити по одному великому місту", — написала одна з учасниць обговорення;
- "Канада — це не місто. Це країна! Агов! В якому місті Канади ви знайшли бомжів? Показати слабо?" — запитав інший глядач;
- "Та ти що? Не вірно", — додав наступний.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Українка купила хату в селі за $5 тисяч — "з водою і світлом": чому з неї сміються? Молода матір провела екскурсію по своєму новому помешканню десь у сільській місцевості. За її словами, на території також є напіврозвалений погріб, гараж та "сіновал".
- Дівчину, яка переїхала в США, вразив стиль життя американської молоді студентського віку. За її словами, вчорашні випускники школи можуть дозволити собі орендувати житло та мають власний автомобіль.
Крім того, українка з Миколаєва Лана Пітель розповіла, як будувала карʼєру в США після переїзду та стосунки з македонцем, від якого народила двох дітей.