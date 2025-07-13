"Почти ничего не осталось": Vovazilvova и Всюдисвоя ограбили в Риме (видео)

Украинскую певицу Ульяну Малиняк (Всюдисвоя) и ее мужа Владимира Парфенюка, более известного как Вова из Львова, ограбили в Риме. Из автомобиля артистов украли практически все вещи: музыкальное оборудование, обувь и одежду, в том числе детскую. Несмотря на это, пара продолжит тур по Европе.

Related video

Воры пробрались в машину, пока семья музыкантов была на пляже. После ограбления в авто почти ничего не осталось кроме колонки, рассказала Ульяна Малиняк на своей странице в Instagram.

Исполнители Всюдисвоя и Вова из Львова стали жертвами воров

"Разбили стекло и украли практически все, что у нас было в машине. Мама и папа, если вы это смотрите, с нами все нормально. Мы вызвали полицию, но полиция к нам не приедет, нам надо ехать к ним самим", — сообщила певица.

Важно

Наглые грабители похвастались своей добычей в Instagram и были арестованы

По словам артистки, злоумышленники присвоили студийный микрофон, звуковую карту, вышиванки, обувь, всю одежду, в том числе детскую. Микрофоны для выступлений и все паспорта остались дома. Она также отметила, что лучшей поддержкой будет прослушивание их музыки и посещение концертов.

"Будем очень рады видеть всех на концертах, потому что, б**ха, у нас почти ничего не осталось, кроме колонки", — написала Ульяна Малиняк.

Ограбление Vovazilvova и Всюдисвоя: реакция Парфенюка

В свою очередь Владимир Парфенюк обратился к подписчикам в Instagram Stories с вопросом, где в Риме можно быстро поставить новое стекло в автомобиль. Он отметил, что во вторник им уже надо быть на концерте в Милане.

Владимир Парфенюк прокомментировал ограбление Фото: Скриншот

Напомним, украинского блогера Александра Волошина ограбили на более миллиона гривен в Польше.

Фокус также писал о том, что трое неизвестных прокрались в резиденцию Брэда Пита в Лос-Анджелесе.