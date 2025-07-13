"Майже нічого не залишилось": Vovazilvova та Всюдисвоя пограбували у Римі (відео)

Українську співачку Уляну Малиняк (Всюдисвоя) та її чоловіка Володимира Парфенюка, більш відомого як Вова зі Львова, пограбували в Римі. З автомобіля артистів вкрали практично всі речі: музичне обладнання, взуття та одяг, в тому числі дитячий. Попри це, пара продовжить тур Європою.

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Злодії пробралися в машину, поки сім’я музикантів була на пляжі. Після пограбування в авто майже нічого не залишилось окрім колонки, розповіла Уляна Малиняк на своїй сторінці в Instagram.

Виконавці Всюдисвоя та Вова зі Львова стали жертвами злодіїв

"Розбили скло і вкрали практично все, що в нас було в машині. Мама і тато, якщо ви це дивитесь, з нами все нормально. Ми викликали поліцію, але поліція до нас не приїде, нам треба їхати до них самим", — повідомила співачка.

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За словами артистки, зловмисники привласнили студійний мікрофон, звукову карту, вишиванки, взуття, весь одяг, в тому числі дитячий. Мікрофони для виступів та всі паспорти залишились вдома. Вона також наголосила, що найкращою підтримкою буде прослуховування їхньої музики та відвідування концертів.

"Будемо дуже раді бачити всіх на концертах, бо, б**ха, в нас майже нічого не залишилось, окрім колонки", — написала Уляна Малиняк.

Пограбування Vovazilvova та Всюдисвоя: реакція Парфенюка

Своєю чергою Володимир Парфенюк звернувся до підписників в Instagram Stories з питанням, де в Римі можна швидко поставити нове скло в автомобіль. Він зазначив, що у вівторок їм вже треба бути на концерті в Мілані.

Володимир Парфенюк прокоментував пограбування Фото: Скріншот

Нагадаємо, українського блогера Олександра Волошина пограбували на понад мільйон гривень в Польщі.

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