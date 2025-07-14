Олег Сенцов отдыхает в Карпатах: что известно о жизни бывшего пленника Кремля (фото)

Украинскому режиссеру и военнослужащему Олегу Сенцову 13 июля исполнилось 49 лет. По этому случаю он с семьей отправился на отдых в Карпаты.

Related video

Жена Сенцова Вероника Вельч опубликовала свежие фото в Facebook, на котором появился и их подросший сын Демьян.

На снимках видно, как Сенцов держит на руках их маленького сына у реки, а также нежно целует жену на фоне зеленых склонов. Рядом на фото также позировал сын Вероники Вельч от предыдущего брака.

Олег Сенцов с семьей Фото: veronika_velch

"Будь здоровым и счастливым! Делай те деяния, которые сродни душе! С твоим днем!" — написала женщина в поздравлении, адресованном мужу.

Олег Сенцов с женой Фото: veronika_velch

Олег Сенцов: личная жизнь

В июле 2022 года режиссер женился на кандидате политических наук и директоре по адвокации американской компании Ridgley Walsh Веронике Вельч, которая родом из Ивано-Франковской области и училась в Черновцах. У пары впоследствии родился сын Демьян.

Отметим, что от первого союза с Аллой Сенцовой у режиссера есть двое детей — дочь Алина и сын Владислав. Также у активиста есть дочь Эмма от Юлии Бабич.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Олег Сенцов стал широко известным после ареста российскими силовиками за протесты против оккупации Крыма Россией. Пять лет он провел в российской тюрьме, а после освобождения стал на защиту Украины.