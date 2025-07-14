Олег Сенцов відпочиває в Карпатах: що відомо про життя колишнього бранця Кремля (фото)
Українському режисерові та військовослужбовцю Олегу Сенцову 13 липня виповнилося 49 років. З цієї нагоди він з родиною вирушив на відпочинок до Карпат.
Дружина Сенцова Вероніка Вельч опублікувала свіжі фото у Facebook, на якому зʼявився і їхній підрослий син Демʼян.
На знімках видно, як Сенцов тримає на руках їхнього маленького сина біля річки, а також ніжно цілує дружину на фоні зелених схилів. Поруч на фото також позував син Вероніки Вельч від попереднього шлюбу.
"Будь здоровим і щасливим! Роби ті діяння, які сродні душі! З твоїм днем!" — написала жінка у привітанні, адресованому чоловіку.
Олег Сенцов: особисте життя
У липні 2022 режисер одружився з кандидаткою політичних наук та директоркою з адвокації американської компанії Ridgley Walsh Веронікою Вельч, яка родом з Івано-Франківщини і навчалася в Чернівцях. У пари згодом народився син Демʼян.
Зазначимо, що від першого союзу з Аллою Сенцовою в режисера є двоє дітей — донька Аліна та син Владислав. Також в активіста є донька Емма від Юлії Бабич.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Олег Сенцов прилетів на своє весілля у США прямо з передової.
- Дружина Олега Сенцова показала їхнього підрослого сина Демʼяна.
Крім того, Олег Сенцов став широко відомим після арешту російськими силовиками за протести проти окупації Криму Росією. П'ять років він провів у російській в'язниці, а після звільнення став на захист України.