Олег Сенцов відпочиває в Карпатах: що відомо про життя колишнього бранця Кремля (фото)

Українському режисерові та військовослужбовцю Олегу Сенцову 13 липня виповнилося 49 років. З цієї нагоди він з родиною вирушив на відпочинок до Карпат.

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Дружина Сенцова Вероніка Вельч опублікувала свіжі фото у Facebook, на якому зʼявився і їхній підрослий син Демʼян.

На знімках видно, як Сенцов тримає на руках їхнього маленького сина біля річки, а також ніжно цілує дружину на фоні зелених схилів. Поруч на фото також позував син Вероніки Вельч від попереднього шлюбу.

Олег Сенцов з родиною Фото: veronika_velch

"Будь здоровим і щасливим! Роби ті діяння, які сродні душі! З твоїм днем!" — написала жінка у привітанні, адресованому чоловіку.

Олег Сенцов з дружиною Фото: veronika_velch

Олег Сенцов: особисте життя

У липні 2022 режисер одружився з кандидаткою політичних наук та директоркою з адвокації американської компанії Ridgley Walsh Веронікою Вельч, яка родом з Івано-Франківщини і навчалася в Чернівцях. У пари згодом народився син Демʼян.

Зазначимо, що від першого союзу з Аллою Сенцовою в режисера є двоє дітей — донька Аліна та син Владислав. Також в активіста є донька Емма від Юлії Бабич.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Олег Сенцов став широко відомим після арешту російськими силовиками за протести проти окупації Криму Росією. П'ять років він провів у російській в'язниці, а після звільнення став на захист України.