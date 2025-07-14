"Икона перестала быть святой": журналистка обвинила Лину Костенко во лжи и лицемерии

Украинский культурный менеджер и журналистка София Челяк обвинила Лину Костенко во лжи и лицемерии из-за истории с репрессированным поэтом Василием Стусом, который "догнивал в земле", когда та получала Шевченковскую премию.

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София Челяк опубликовала в Facebook свою реакцию на большое интервью в трех частях, которое Лина Костенко дала Сергею Жадану. Этот разговор сразу после выхода вызвал большой резонанс в медиа и в культурных кругах. Все подробности конфликта — в материале Фокуса.

"Я предвзято отношусь к Лине Костенко, как вы уже поняли. Я не могу не предвзято относиться к человеку, который принимал Шевченковскую премию, когда Стус догнивал в земле свой срок. И она ни слова не сказала о нем со сцены. Я знаю, что интеллектуальные круги были поражены смертью Стуса не меньше, чем смертью Амелиной, если можно провести такую параллель. А она молчала", — отметила журналистка.

Челяк высказалась о Лине Костенко Фото: Facebook

Ошибки в интервью Лины Костенко

Челяк обратила внимание на фактологические ошибки, намеренно или случайно сделанные Линой Васильевной в интервью.

"Я очень надеюсь, что кто-то сделает фактчекинг того разговора. Потому что даже то, что Павлычко открыл Антонича — ну это не правда. Антонича открыли Калинцы", — добавила София.

София Челяк обратила внимание на фактологические ошибки в интервью Лины Костенко Фото: Facebook

Она призналась, что открывала этот разговор из любопытства и искала упоминаний о диссидентах, но так и не услышала.

"Впервые смотрела как говорит Костенко. И не услышала имен репрессированных из ее уст вообще. Одни истории о номенклатурных писателях. Только пробился Симоненко, возможно потому, что его убили по-граждански. Ну ладно, возможно Маринович, Плющ, Чорновил, Заливаха, Калинцы — не ее тусовка. Но Светличные, Горская, Танюки, Стус, Клуб творческой молодежи — это была ее среда. И как не вспомнить их. Хотя бы имя? При чем, что Сергей подводил к этому", — критикует журналистка.

С поэтессой "что-то не так"

Культурный менеджер надеется, что этот материал станет фундаментом для исследований, ведь "что-то не так".

"Икона для меня перестала быть святой. И это из-за отчаяния и непонимания, почему общество сделало из нее икону", — резюмировала София.

Лину Костенко обвиняют во лжи Фото: Facebook

В комментарии к ней среди прочих "пришли" журналисты Лена Чиченина и Вахтанг Кипиани. "Просто не надо делать икон, вот и все. Потому что неизбежно будет разочарование", — отметила Чиченина.

А Кипиани добавил: "Прошу раскрыть тезис об интеллектуальных кругах, которые в 1985 году были поражены смертью Стуса. Архив КГБ открыт. Что вы там нашли на эту тему? Кто конкретно по именам был поражен и кто что сделал между 1985 и 1988 годом?".

Комментарии под заметкой Софии Челяк Фото: Facebook Комментарии под заметкой Софии Челяк Фото: Facebook

По словам Вахтанга, ни один человек в Украине до 1987 года не сказал вслух о смерти Стуса.

"Впервые начали говорить политзеки, которые возвращались из лагерей", — заявил он, начав большую дискуссию с автором поста.

Лина Костенко пока что не комментировала эти обвинения.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В марте Лина Васильевна отметила 95-й день рождения.