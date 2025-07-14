"Ікона перестала бути святою": журналістка звинуватила Ліну Костенко у брехні й лицемірстві

Українська культурна менеджерка та журналістка Софія Челяк звинуватила Ліну Костенко у брехні та лицемірстві через історію з репресованим поетом Василем Стусом, який "догнивав у землі", коли та отримувала Шевченківську премію.

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Софія Челяк опублікувала у Facebook свою реакцію на велике інтерв’ю в трьох частинах, яке Ліна Костенко дала Сергієві Жадану. Ця розмова відразу після виходу викликала неабиякий резонанс у медіа та в культурних колах. Всі подробиці конфлікту, — у матеріалі Фокусу.

"Я упереджено ставлюся до Ліни Костенко, як ви вже зрозуміли. Я не можу не упереджено ставитися до людини, яка приймала Шевченківську премію, коли Стус догнивав в землі свій термін. І вона ні слова не сказала про нього зі сцени. Я знаю, що інтелектуальні кола були вражені смертю Стуса не менше, ніж смертю Амеліної, якщо можна провести таку паралель. А вона мовчала", — зауважила журналістка.

Челяк висловилась про Ліну Костенко Фото: Facebook

Помилки в інтерв’ю Ліни Костенко

Челяк звернула увагу на фактологічні помилки, навмисно або випадково зроблені Ліною Василівною в інтерв’ю.

"Я дуже сподіваюся, що хтось зробить фактчекінг тієї розмови. Бо навіть те, що Павличко відкрив Антонича — ну це не правда. Антонича відкрили Калинці", — додала Софія.

Софія Челяк звернула увагу на фактологічні помилки в інтерв'ю Ліни костенко Фото: Facebook

Вона зізналась, що відкривала цю розмову з цікавості й шукала згадок про дисидентів, але так і не почула.

"Вперше дивилася як говорить Костенко. І не почула імен репресованих з її уст взагалі. Одні історії про номенклатурних письменників. Лише пробився Симоненко, можливо тому, що його вбили по-цивільному. Ну гаразд, можливо Маринович, Плющ, Чорновіл, Заливаха, Калинці — не її тусовка. Але Світличні, Горська, Танюки, Стус, Клуб творчої молоді — це було її середовище. І як не згадати їх. Хоча б ім'я? При чому, що Сергій підводив до цього", — критикує журналістка.

З поеткою "щось не так"

Культурна менеджерка сподівається, що цей матеріал стане фундаментом для досліджень, бо "щось не так".

"Ікона для мене перестала бути святою. І це через розпач і не розуміння, чому суспільство зробило з неї ікону", — резюмувала Софія.

Ліну Костенко звинувачують у брехні Фото: Facebook

У коментарі до неї серед інших "прийшли" журналісти Лєна Чиченіна та Вахтанг Кіпіані. "Просто не треба робити ікон, ось і все. Бо неминуче буде розчарування", — зауважила Чиченіна.

А Кіпіані додав: "Прошу розкрити тезу про інтелектуальні кола, які у 1985 році були вражені смертю Стуса. Архів КДБ відкритий. Що ви там знайшли на цю тему? Хто конкретно по іменах був вражений і хто що зробив між 1985 і 1988 роком?".

Коментарі під дописом Софії Челяк Фото: Facebook Коментарі під дописом Софії Челяк Фото: Facebook

За словами Вахтанга, жодна людина в Україні до 1987 року не сказала вголос про смерть Стуса.

"Вперше почали говорити політзеки, які вертались з таборів", — заявив він, розпочавши велику дискусію з авторкою допису.

Ліна Костенко поки що не коментувала ці звинувачення.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У березні Ліна Василівна відзначила 95-й день народження.