"Никто не уступил место": украинка пожаловалась на равнодушие немецких мужчин

Тренер по фитнесу, которую зовут Лилия, после переезда в Германию была неприятно удивлена воспитанием и поведением немецких мужчин. Как выяснилось, у них "принято" не уступать место женщинам в общественном транспорте.

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Своим опытом Лилия поделилась в TikTok, назвав такую практику "сплошным трэшем". Ее видео вызвало неоднозначную реакцию у зрителей. Одни разделяют позицию девушки, а другие — критикуют за непонимание европейского мировоззрения, где царит гендерное равенство. Подробнее об этой истории, — в материале Фокуса.

"Немецкие мужчины считают, что вы на равных с ними, то есть, если вы женщина, то он воспринимает вас на равных. Вас не пропустит, если нужно пропустить. Место вам также не уступит. Я не знаю, почему у них такой менталитет?" — жалуется Лилия в кадре.

Ситуация в поезде

Далее украинка рассказала о ситуации в поезде, свидетелями которой она стала.

"Сегодня ехала в забитом людьми поезде. Заходит женщина, бабушка, я стою в платье — на фотосессию готовилась. И просто передо мной сидят мужчины — никто не уступил место. Вообще. Просто все сидят, потому что они считают: я зашел, заплатил за это место, поэтому должен сидеть. Вот такой у них менталитет. Я считаю, что это ненормально, а вы как считаете?" — поинтересовалась автор видео у своих подписчиков.

Что говорят зрители?

В комментариях развернулась масштабная дискуссия о правилах поведения, воспитания, хороших манер, а также борьбы женщин за равноправие. Абсолютное большинство отзывов — скептические, довольно часто — с переходом на личности.

"Тебе никто ничем не обязан, *** тупая", — написал один из участников обсуждения, собрав наибольшее количество лайков;

"Украинским мужчинам есть чему поучиться у немецких", — добавил пользователь, подписанный как "Хантер";

Еще один заметил: "В Германии равноправие, но не наше — совковое, а настоящее. Он заплатил за билет и сел на свободное место. С какого перепугу ему стоять, когда он может сидеть?";

Лилию неприятно удивили немецкие мужчины Фото: TikTok

"А вы думали вокруг вас мир будет всегда крутиться?" — высказался следующий зритель;

"Место всегда уступали пожилым людям или беременным. При чем здесь женщина, которая едет на фотосессию?" — спросил еще один пользователь сети.

"Я один читал комментарии, а не слушал это?" — посмеялся другой юзер.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Пассажиры рейса TUI Airways из Канкуна в Лондон провели более 17 часов в аэропорту Мейна после экстренной посадки. Это произошло из-за "двух дураков".

Диана Суворова, которая называет себя королевой бюджетной косметики, решила отдохнуть на круизном лайнере MSC Euribia. Своими впечатлениями женщина поделилась с подписчиками своего блога.

Кроме того, в эксклюзивном интервью Фокусу цирковой акробат родом из Харькова рассказал о своем опыте работы на круизном лайнере: заработной плате, условиях проживания и питания, а также назвал преимущества и недостатки профессии.