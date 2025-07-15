"Ніхто не поступився місцем": українка поскаржилась на байдужість німецьких чоловіків

Тренерка з фітнесу, яку звуть Лілія, після переїзду до Німеччини була неприємно здивованою вихованням та поведінкою німецьких чоловіків. Як з’ясувалось, у них "заведено" не поступатися місцем жінкам в громадському транспорті.

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Своїм досвідом Лілія поділилася у TikTok, назвавши таку практику "суцільним трешем". Її відео викликало неоднозначну реакцію у глядачів. Одні поділяють позицію дівчини, а інші — критикують за нерозуміння європейського світогляду, де панує гендерна рівність. Детальніше про цю історію, — у матеріалу Фокусу.

"Німецькі чоловіки вважають, що ви на рівні з ними, тобто, якщо ви жінка, то він сприймає вас на рівних. Вас не пропустить, якщо потрібно пропустити. Місце вам також не уступить. Я не знаю, чому в них такий менталітет?" — скаржиться Лілія у кадрі.

Ситуація у потягу

Далі українка розповіла про ситуацію в потягу, свідками якої вона стала.

"Сьогодні їхала у забитому людьми потягу. Заходить жінка, бабуся, я стою у платті — на фотосесію готувалась. І просто переді мною сидять чоловіки — ніхто не уступив місце. Взагалі. Просто всі сидять, бо вони вважають: я зайшов, заплатив за це місце, тому маю сидіти. Ось такий у них менталітет. Я вважаю, що це ненормально, а ви як вважаєте?" — поцікавилась авторка відео у своїх підписників.

Що кажуть глядачі?

У коментарях розгорнулась масштабна дискусія щодо правил поведінки, виховання, гарних манер, а також боротьби жінок за рівноправ’я. Абсолютна більшість відгуків — скептичні, досить часто — з переходом на особистості.

"Тобі ніхто нічим не зобов'язаний, *** тупа", — написав один з учасників обговорення, зібравши найбільшу кількість вподобайок;

"Українським чоловікам є чому повчитися у німецьких", — додав користувач, підписаний як "Хантер";

Ще один зауважив: "У Німеччині рівноправ’я, але не наше — совкове, а справжнє. Він заплатив за квиток і сів на вільне місце. З якого переляку йому стояти, коли він може сидіти?";

Лілію неприємно здивували німецькі чоловіки Фото: TikTok

"А ви думали навколо вас світ буде завжди крутитись?" — висловився наступний глядач;

"Місце завжди уступали людям похилого віку або вагітним. До чого тут жінка яка їде на фотосесію?" — запитав ще один користувач мережі.

"Я один читав коментарі, а не слухав це?" — посміявся інший юзер.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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